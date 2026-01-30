Niscemi, l’allarme di FederArchitetti Roma: serve un cambio di paradigma nella gestione del territorio

Come abbiamo visto, in questi giorni un esteso movimento franoso ha interessato il versante occidentale di Niscemi, comune di circa 25 mila abitanti in provincia di Caltanissetta, trasformandosi rapidamente in un’emergenza idrogeologica di ampia portata. Il fronte del movimento si estende per circa quattro chilometri, interessando i quartieri di Sante Croci, Trappeto e via Popolo e provocando cedimenti del terreno e profonde lesioni sull’asfalto delle strade, con deformazioni del piano campagna di diversi metri.



Numerose abitazioni e infrastrutture si sono ritrovate a ridosso della zona in movimento e decine di edifici risultano ora in bilico su uno strapiombo. I sindaci e le autorità locali, con la Protezione civile regionale e nazionale, hanno disposto l’evacuazione di oltre mille persone e la chiusura delle scuole, e le principali vie di collegamento risultano interrotte.



Mentre sono in corso le operazioni di assistenza alla popolazione e monitoraggio, con rilievi specializzati per valutare l’evoluzione del dissesto e definire le misure di protezione e mitigazione più adeguate, FederArchitetti Roma, profondamente scossa dalla drammatica evoluzione degli eventi, vuole portare all’attenzione delle Istituzioni e dell’opinione pubblica la “necessità non più rinviabile di un cambio di paradigma nella gestione del territorio“.



Una fragilità strutturale già annunciata FederArchitetti precisa, come ricordato dal consigliere con delega alla protezione civile, arch. Marco Colcerasa, che “quanto accaduto non è solo una calamità naturale imprevista e imprevedibile, ma la rappresentazione plastica di una fragilità strutturale già annunciata, e ignorata, dal precedente evento franoso del1997“, e “senza che nessun provvedimento venisse adottato“, come osserva il Vice Presidente arch. Fabrizio Pistolesi.



“Oggi, a poco meno di trent’anni, il nuovo evento franoso si è evoluto interessando un fronte ampio ormai 4 chilometri che ha spaccato il quartiere Sante Croci e l’area Belvedere-Canale, a conferma che l’attuale pianificazione è insufficiente”, continua Colcerasa.



“Noi di FederArchitetti Roma, con il pensiero affettuoso e solidale rivolto ai 1500 Niscemesi sfollati, che probabilmente non rientreranno mai più nelle le loro case, aggiungiamo che ci troviamo di fronte al collasso di un sistema territoriale complesso la cui fragilità è stata purtroppo ignorata, come dimostrano le immagini eloquenti delle case paurosamente sospese sul vuoto. Riteniamo che non si possa pensare alla natura geologica del suolo, costituita da sabbia su argilla, ben nota da tempo (vedi Niscemi su Wikipedia), come unica causa dell’evento calamitoso, disgiuntamente dall’antropizzazione selvaggia e incontrollata e dalle mancate attività di protezione del territorio e dell’ambiente.”

Le necessità sottolineate da FederArchitetti Roma FederArchitetti Roma, considerati i seguenti aspetti: caratteristiche geomorfologiche dello “stivale”, consistenti in un’alternanza di zone costiere e montane con rispettive condizioni di rischio;

dello “stivale”, consistenti in un’alternanza di zone costiere e montane con rispettive condizioni di rischio; alea imprevedibile introdotta dal cambiamento climatico , che alterna siccità a bombe d’acqua (vedi il recente ciclone Harry);

, che alterna siccità a bombe d’acqua (vedi il recente ciclone Harry); inadeguatezza dei piani attuali nel prevedere scenari dinamici come quello di Niscemi, dove il fronte franoso avanza di ora in ora;

come quello di Niscemi, dove il fronte franoso avanza di ora in ora; inutilità di “chiudere la stalla quando i buoi sono fuggiti”, procedendo per “somma di emergenze”, con spericolati interventi di consolidamento o ripristino; sottolinea la necessità di una nuova pianificazione e progettazione, “che metta al centro la fragilità del suolo e la resilienza delle infrastrutture”, e della “costituzione di un organismo tecnico permanente per la revisione dei Piani Urbanistici e dei Piani di Protezione Civile finalizzato all’individuazione dei migliori strumenti, predittivi e non solo reattivi, per la difesa dell’ambiente, dei suoli e dei cittadini”.



FederArchitetti Roma chiede quindi formalmente di essere resa partecipe di questo Organismo finalizzato alla elaborazione del quadro analitico, necessario all’aggiornamento dei piani territoriali.

La necessaria partecipazione di Architetti e Ingegneri La partecipazione degli Architetti e degli Ingegneri, unitamente a tutto il comparto delle professioni tecniche, secondo FederArchitetti Roma è condizione necessaria per: superare la logica del mero “ripristino” post-crollo;

post-crollo; individuare e proporre soluzioni efficaci ed immediate che integrino sicurezza geologica, qualità dell’abitare e tutela del paesaggio ;

; rispondere alle esigenze abitative di chi, come nel caso degli sfollati di Niscemi, vede la propria casa minacciata non da un evento improvviso, ma da un rischio abbondantemente annunciato e trascurato;

di chi, come nel caso degli sfollati di Niscemi, vede la propria casa minacciata non da un evento improvviso, ma da un rischio abbondantemente annunciato e trascurato; evitare che Niscemi sia solo l’ennesimo capitolo di una tragica contabilità nazionale. L’obiettivo – secondo FederArchitetti Roma – è “fornire la collaborazione interdisciplinare che, in queste ore, il Governo e le Istituzioni stanno chiedendo tramite il Ministro Musumeci e il Presidente Schifani”.

