A giugno la quarta edizione del Forum Ingegneria 4.0

Si terrà il 20 e 21 giugno 2024 presso il Reggiane Parco Innovazione di Reggio Emilia la quarta edizione di Forum Ingegneria 4.0, l’evento di riferimento per i settori dell’ingegneria, delle costruzioni e del manifatturiero, che ogni anno raccoglie amministratori delegati, imprenditori ed esperti di spicco legati al mondo dell’industria per discutere su temi caldi e confrontarsi sulle buone pratiche e sui casi di successo aziendale, in un’epoca, quella della digitalizzazione, che vede le aziende rappresentative del Made in Italy sempre in cerca di nuove ispirazioni.



Nell’ultima edizione ha coinvolto 14 top talker e ospiti, tra cui NET Engineering, Lombardini22, ETS, Fagioli, Electrolux Group e Akeron, più di 300 mila contatti raggiunti e 250 iscritti all’evento in presenza, e quest’anno punta a radunare i più importanti rappresentanti del settore AEC (Architectural, Engineering and Construction) e del manufacturing.



Organizzato da CSPFea insieme a IIS – Istituto Italiano della Saldatura, Growith Advisory & Investment e BFA Impresa per l’edizione 2024, l’evento è cresciuto nel tempo e ha ormai consolidato il suo prestigio.



Novità di quest’anno, l’apertura a startup e università, che avranno l’opportunità di entrare in contatto con le più importanti realtà del settore, in due giornate di networking, sessioni di speech e tavole rotonde.



Condivisione e confronto attraverso momenti di reale networking Se le politiche europee puntano sul potenziale delle tecnologie ICT per favorire innovazione, progresso e crescita economica, avendo come obiettivo principale lo sviluppo del mercato unico digitale, la cosiddetta era 4.0, in cui prodotti, processi e servizi vengono sempre più digitalizzati, pone delle domande specifiche e richiede delle azioni mirate da parte delle aziende che non vogliono rimanere indietro e stare al passo con i tempi.



Motivo per cui le tematiche che verranno affrontate quest’anno si sviluppano attorno a tre macroaree emerse come cruciali durante il Think Tank dei talker del Forum ingegneria 4.0 tenutosi lo scorso gennaio, il ribattezzato TCube, ovvero l’evento riservato alle aziende che hanno fin qui partecipato o sostenuto il Forum.



Il fattore umano, che pone in primo piano la necessità di aprire il dialogo alle nuove generazioni, l’Importanza delle competenze trasversali e la cultura del management e delle politiche ESG.



La digitalizzazione, focalizzata in particolare nell’ambito della cyber security e dell’operation technology, che evidenzia l’esigenza di una strategia coordinata alla base.



Il fare (eco)sistema, attraverso i concetti di coopetition, community e approccio win-win. Questi gli argomenti che saranno approfonditi e analizzati durante le 3 sessioni, le 3 tavole rotonde, e i 2 momenti di presentazione startup.



Lo spazio dedicato al networking offrirà concrete opportunità di scambio e sinergia tra i presenti, che avranno anche occasione di riservare momenti di condivisione con i talker che prendono parola negli speech. Un’occasione di profonda compartecipazione nel discutere e poter intraprendere insieme un percorso di identificazione delle problematiche del settore e delle sue possibili risoluzioni.

Le startup innovative al centro del dialogo con aziende e imprenditori L’area dedicata al networking vedrà inoltre protagoniste, in questa edizione, le startup, che avranno l’opportunità di presentare i propri progetti innovativi nel campo dell’AI in Civil, Monitoraggio, Antisismica, efficienza energetica e sostenibilità.



Saranno inoltre aperte nuove possibilità di spazio nel Polo della Meccatronica e una visita al Tecnopolo di Reggio Emilia, incubatore di startup dove sono coinvolte le realtà più innovative nel campo. Inoltre, anche le Università e i loro team di ricerca e sviluppo avranno l’occasione di interagire e confrontarsi nell’area networking con le aziende presenti.​



“Siamo entusiasti di poter proporre al Forum dell’Ingegneria le tematiche di quest’anno con alcuni dei nomi più importanti nel panorama imprenditoriale italiano. L’evento si conferma come occasione per un momento di riflessione necessario sullo stato dell’arte della digitalizzazione nelle imprese e come un importante spazio di confronto per portare alla luce le esperienze virtuose da cui trarre esempio.” – commenta Paolo Segala, CEO di CSPFea.



“Un contesto di prestigio con relatori di spicco in ambito innovazione e management, attraverso un format nuovo che coinvolge i top player dell’ingegneria a 360°. L’entusiasmo che da sempre contraddistingue i partecipanti a questo evento, fa sì che anche quest’anno si confermi la voglia di divulgazione e di condivisione per trovare nuove soluzioni e rendere le imprese sempre più competitive e pronte sotto l’aspetto della digitalizzazione aziendale.” – spiega Giancarlo Canale, Direttore commerciale e Marketing di IIS – Istituto Italiano della Saldatura.