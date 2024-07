Concorso INAIL 2024, 108 ricercatori e 83 tecnologi: opportunità per ingegneri

FORMATO CARTACEO

Il Manuale si presenta come ottimo strumento per la preparazione alla prova preselettiva dei bandi di concorso indetti dall’INAIL per 108 Ricercatori e 83 Tecnologi.La prova preselettiva consiste in un test sulle seguenti materie:- quesiti situazionali;- logica;- lingua inglese.Il volume presenta nella prima parte una raccolta di quiz di carattere psicoattitudinale e di logica, suddivisa nelle varie tipologie di quiz, ovvero:- Ragionamento numerico e numerico-deduttivo;- Serie figurali, numeriche figurali, alfabetiche e alfanumeriche;- Grammatica;- Comprensione verbale;- Analogie e abbinamenti;- Ragionamento verbale e critico-verbale;- Deduzioni, negazioni e sillogismi;- Relazioni di ordine e grandezza;- Insiemi;- Ragionamento critico-numerico;- Attenzione ai particolari.Ogni capitolo contiene un’introduzione iniziale con alcune indicazioni pratiche sulla tipologia di quiz e su come affrontarli e come risolverli.Ogni quiz contiene una risposta commentata per chiarire il procedimento e arrivare alla risoluzione giusta del quiz.Seguono una sezione dedicata ai test situazionali con sezione teorica, alcuni esempi per potersi sperimentare direttamente ed esercitarsi e una selezione di test situazionali utilizzati in occasione dei concorsi 2020/2021 RIPAM e SNA con ampie risposte commentate, per mettere in luce le diverse risposte e, soprattutto, le motivazioni per cui un certo comportamento assunto in una determinata situazione possa considerarsi o meno adeguato.L’ultima parte è riservata alla lingua inglese con una selezione di quiz commentati.Nella sezione online sono disponibili:- videolezioni di logica;- simulatore di quiz.

G. Cotruvo, S. Fazio | Maggioli Editore 2024