FILA Solutions compie 80 anni e festeggia con soluzioni innovative e iniziative sostenibili

FILA Solutions è un’azienda italiana che da oltre 80 anni rappresenta un punto di riferimento nel settore della protezione e manutenzione delle superfici. Attraverso una combinazione di innovazione, sostenibilità e partnership strategiche, FILA continua a crescere e a distinguersi a livello globale.



In questo articolo ripercorriamo i principali progetti che hanno caratterizzato il 2023 e i piani futuri dell’azienda che sono stati presentati durante il press meeting, curato da Gagliardi & Partners, che si è tenuto il 16 maggio 2024 a Milano nella ricercata location del Mandarin Oriental Hotel.



Un’occasione di confronto e conoscenza durante la quale hanno preso la parola: Francesco Pettenon, AD e general manager FILA Industria Chimica s.p.a., Alessandra Pettenon, AD e helty&safety manager, Beniamino Pettenon, presidente FILA Industria Chimica s.p.a., Giovanna Tonin, marketing&communication manager FILA Industria Chimica s.p.a., Giulia Mognon, technical specifications manager, Silvia Dalla Valle, direttrice marketing Stone Italiana s.p.a., Marco Argiolas, esperto patologo edile.



Foto 1_Famiglia Pettenon: da sinistra Alessandra, Beniamino e Francesco. FILA ha celebrato 80 anni ed è entrata a far parte delle aziende riconosciute come Marchio Storico di Interesse Nazionale ©FILA Solutions

Le innovazioni FILA Solutions Tra le innovazioni lanciate dall’azienda nel 2023 ci sono: SALVATERRAZZA® ECO, KIT CURA CUCINA e ROBOSHINE.



SALVATERRAZZA® ECO è il nuovo protettivo anti-infiltrazione a base acqua, formulato incolore e inodore, penetra in profondità, mineralizza e consolida il materiale, previene l’infiltrazione d’acqua che potrebbe causare danni strutturali alla superficie, non crea pellicole o film superficiali ed è traspirante. Inoltre, si tratta di un prodotto COV free a basso impatto ambientale. Con una composizione a base di microcristalli mineralizzanti di silicio funzionalizzato e silicati, può essere infine utilizzato su diversi tipi di materiale, quali gres porcellanato, marmo, pietra, agglomerati, cemento, tufo, cotto e klinker. SALVATERRAZZA® ECO ha ottenuto la certificazione Indoor Air Comfort Gold.



FILA Solutions ha poi presentato il KIT CURA CUCINA, un set di prodotti personalizzabile dedicato alla manutenzione delle superfici in cucina. Questo kit, che include il detergente CLEAN & SHINE, è progettato per garantire una pulizia efficace senza danneggiare i materiali. Il KIT CURA CUCINA verrà presentato in occasione del SICAM a Pordenone ad Ottobre.



FILA Solutions ha inoltre lanciato ROBOSHINE, un detergente concentrato specificamente formulato per robot e lavapavimenti. Questo prodotto è progettato per rimuovere efficacemente sporco e macchie da tutte le superfici, senza lasciare residui o aloni. ROBOSHINE, disponibile esclusivamente su Amazon, rappresenta un’innovazione importante nel settore della pulizia domestica, rispondendo alla crescente domanda di soluzioni tecnologiche per la manutenzione delle case​​.

Foto 2_ROBOSHINE è il nuovo detergente FILA Solutions formulato per tutti i tipi di robot e lavapavimenti. Con una confezione si possono programmare fino a 100 lavaggi ©FILA Solutions

Referenze dalla Corea del Sud alla Finlandia passando per Positano Nel corso del press day sono stati presentati alcuni progetti realizzati con i prodotti FILA Solutions. Veri e propri esempi di successo come quello del Cheonwon Palace in Corea del Sud. L’azienda ha fornito soluzioni per la protezione delle facciate in marmo e delle superfici interne, utilizzando prodotti come PW10 e HYDROREP. Questo intervento ha garantito una protezione duratura e un’estetica impeccabile, mettendo in mostra l’alta artigianalità e il know-how di FILA​​.

Foto 3_Cheonwon Palace in Corea del Sud ©FILA Solutions

FILA Solutions ha collaborato anche con lo studio di architettura Collaboratorio per proteggere le superfici in terra cruda di Villa Koppar in Finlandia. Utilizzando prodotti come MP90 ECO XTREME e MATT, FILA ha garantito una protezione ecologica ed efficace delle superfici, preservando l’estetica naturale e migliorando la sostenibilità del progetto. Questo intervento dimostra l’attenzione di FILA per l’innovazione e l’ecocompatibilità nei materiali da costruzione​​.

Foto 4_ Villa Koppar in Finlandia ©FILA Solutions

FILA Solutions, attraverso il proprio Service e i propri prodotti, ha garantito l’assistenza negli interventi di manutenzione presso Il San Pietro, hotel a 5 stelle a Positano dove è stato possibile restituire lo splendore e la lucentezza degli elementi metallici e dei marmi che arricchiscono gli interni e garantire un recupero della piscina grazie al SALVATERRAZZA® ECO.

Foto 5_ San Pietro Hotel a Positano ©FILA Solutions

Nasce FILA Euganea Service: un servizio completo per la cura delle superfici Nel 2023 FILA ha annunciato la nascita di FILA Euganea Service, una nuova società nata dalla collaborazione con Euganea Trattamenti. Questa partnership mira a offrire un servizio completo di trattamento, pulizia, posa in opera, levigatura e lucidatura delle superfici.



Inoltre, FILA Solutions è entrata a far parte del Network ELITE, un ecosistema di Euronext che supporta la crescita delle piccole e medie imprese. Questo ingresso, avvenuto nel 2023, consente l’accesso a nuove competenze e capitali, accelerando i progetti di crescita e rappresenta un riconoscimento d’eccellenza per l’azienda.

FILA Solutions consolida la partnership con Stone Italiana FILA Solutions ha consolidato una partnership strategica con Stone Italiana, un’azienda rinomata per la produzione di materiali innovativi come Cosmolite®, composta al 100% da minerali riciclati.



Questa collaborazione mira a offrire soluzioni avanzate per la cura delle superfici, specialmente in ambito cucina. FILA, con la sua esperienza e conoscenza dei materiali, fornisce trattamenti di alta qualità che Stone Italiana consiglia vivamente ai propri clienti, grazie alla comprovata efficacia e affidabilità​​.

Foto 6_Stone Italiana – Cucina con Cosmolite®