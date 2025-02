A Bergamo torna EDIL: la fiera dell’Edilizia 5.0

Forte del successo del ritorno dello scorso anno, Promoberg – società da 40 anni tra le più dinamiche del sistema fieristico e che gestisce da sempre la Fiera di Bergamo – dal 20 al 23 marzo 2025 ripropone la manifestazione dedicata all’Edilizia 5.0: EDIL.



La fiera, che quest’anno si svolgerà in contemporanea a Le Giornate dell’Installatore elettrico per agevolare due filiere che hanno moltissimi punti in comune, rappresenta una grande opportunità per un solido networking tra imprese, progettisti e finanza, per formarsi e aggiornarsi sulle novità del settore.



>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Una finestra sul comparto Il settore edilizio è uno dei comparti maggiormente soggetto alla regolamentazione, poiché sia l’aspetto costruttivo che quello manutentivo degli edifici hanno un impatto diretto sull’urbanistica, la sostenibilità e la sicurezza. Negli ultimi anni, lo scenario normativo si è rapidamente evoluto in base a nuove esigenze, fra cui l’efficientamento energetico, la sicurezza (in particolare l’antincendio e il controllo degli accessi), la building automation ma anche i percorsi di semplificazione degli iter burocratici. Argomento più specifico e di recentissima attualità è l’obiettivo delle autorità nell’uniformare (o cercare di farlo) le norme urbanistiche regionali arrivando ad un’omogeneità nazionale e nel contempo rispettare gli aspetti specifici.



Purtroppo bisogna constatare che l’applicazione pratica delle norme presenta parecchie criticità e se consideriamo anche che l’armonizzazione con le normative regionali unita alla possibilità di interpretazione (in alcuni passaggi) crea tutt’oggi incertezze. Va anche ricordato, in tema di leggi, che quella attualmente in vigore e che riguarda l’urbanistica (Legge 1150 del 17 agosto 1942) contiene alcune prescrizioni e concetti dell’abitazione notevolmente datate.



Inoltre, con le frequenti modifiche e revisioni al pacchetto di incentivi sulla ristrutturazione, si è messa ancora una volta in evidenza la necessità di un dialogo più costruttivo tra politica e settore economico-professionale dell’edilizia. È infatti di fondamentale importanza un maggiore ascolto da parte delle autorità nei confronti delle categorie produttive al fine di “raddrizzare il tiro” e mettere a punto normative che siano realmente più funzionali ma soprattutto applicabili.

Seguici anche sul nostro nuovo Canale Telegram! Iscriviti qui!

Focus su efficientamento energetico Un aspetto che al giorno d’oggi è fondamentale quello delle emissioni poiché è legato sia all’ambito delle ristrutturazioni degli edifici esistenti, sia alle nuove costruzioni. Infatti, parallelamente alle normative nazionali vi sono anche direttive a livello europeo come la EPBD (Energy Performance of Buildings Directive, in armonia con l’agenda 2030 e arrivata alla IV revisione) che pone limiti temporali entro i quali le strutture dovranno essere a emissioni “quasi” zero entro il 2028 e zero entro il 2030 per tutte le nuove costruzioni.



In questo contesto, la direttiva europea prevede l’uso di tecnologie di ultima generazione presenti nella Building Automation e in particolar modo nella predisposizione alle fonti di energia rinnovabile nonché la dotazione di infrastrutture per mobilità sostenibile.

EDIL 205: novità in casa Promoberg Bergamo e la sua Fiera rappresentano un centro nevralgico per mettere in contatto tutti i professionisti dell’edilizia: la fiera innanzitutto si trova al centro di una delle macroregioni più importanti a livello internazionale, facilmente raggiungibili con ogni mezzo: l’autostrada, la ferrovia e l’aeroporto internazionale BGY (che collega Bergamo con oltre 140 destinazioni) distano una manciata di chilometri. Il centro espositivo e congressuale è tra i più innovativi del sistema fieristico italiano, oggetto di un recente quanto poderoso programma di interventi che lo hanno reso ancora più tecnologico e in linea con l’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile. Per le sue caratteristiche tecniche e infrastrutturali, la Fiera di Bergamo è quindi perfetta per allestire e visitare eventi come EDIL e Le Giornate dell’Installatore Elettrico.



Davide Lenarduzzi, amministratore delegato Promoberg Fiera Bergamo afferma: “Con quattro fiere di primaria importanza – EDIL (fiera dell’Edilizia), CaseItaly (per gli operatori dell’involucro edilizio), Le Giornate dell’Installatore elettrico e il Salone del Mobile – nel 2025 la Fiera di Bergamo diventa il punto d’incontro, confronto e di riferimento nazionale per tutti gli aspetti del settore “Casa”, partendo dalla realizzazione delle fondazioni e delle strutture degli edifici, passando per tutto quello che concerne edilizia e impiantistica elettrica, fino ad arrivare al design dell’arredamento e dei complementi d’arredo made in Italy che il mondo ci invidia. Lungo il filo conduttore che unisce i quattro eventi, abbiamo fortemente voluto allestire in simultanea la Fiera dell’Edilizia e le Giornate dell’installatore elettrico. Questo perché in un unico appuntamento, gli operatori troveranno da un lato il meglio per costruire edifici sempre più innovativi e sostenibili e, dall’altro, tutto ciò che riguarda la filiera degli installatori del settore elettrico, tema sempre più centrale per chi realizza edifici hi-tech. Siamo certi che le contiguità tra i due settori produrranno molteplici ricadute positive, agevolando in primis il confronto e lo sviluppo di business per tutte le imprese e gli operatori dei tanti comparti coinvolti”.



I principali argomenti trattati durante EDIL 2025 riguarderanno la progettazione digitale, la gestione dell’amministrazione nell’impresa edile, sistemi costruttivi, sicurezza, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale, l’efficientamento energetico e idrico nell’impiantistica e molto altro. Le varie aree tematiche trattate durante la fiera comprenderanno i Materiali da costruzione e finitura, i Macchinari e attrezzature per il cantiere 5.0, le Nuove tecniche costruttive, la Progettazione e gestione digitale dell’impresa e l’Impiantistica senza dimenticare i temi legati a Sicurezza, Rigenerazione urbana e territoriale, Economia circolare, riuso e riassetto territoriale.



Sarà possibile scoprire le incessanti innovazioni tecnologiche riguardanti la Green Economy e la Smart City che rispetto al tema della pianificazione territoriale, impongono un cambiamento di paradigma. Proprio per questo l’evento offrirà anche opportunità di formazione e sviluppo professionale, attraverso sessioni di formazione specializzate e la partecipazione a conferenze e seminari con esponenti di alto livello.



Un’altra novità di quest’anno sarà lo svolgersi contemporaneamente a EDIL Le Giornate dell’Installatore Elettrico (Fiera IE), l’evento fieristico annuale, in programma dal 20 al 22 marzo 2025, dedicato a tutti i professionisti del settore elettrico, dalla progettazione all’Installazione. La manifestazione propone una vasta gamma di soluzioni, tecnologie, formazione e servizi per l’installazione e offre l’opportunità di scoprire l’universo dell’installazione e della manutenzione degli impianti elettrici, rappresentando l’occasione perfetta per fare networking con i maggiori esperti del settore.



La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione su EDIL 2025.