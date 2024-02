Federazione Architetti Sicilia: negli enti carenza di personale, serve concorsone come quello del 1986

Sovrapposizione di incarichi, professionisti in pensione, carenza di competenze specifiche nei ruoli apicali e per l’ordinaria amministrazione. Sono temi caldi in Sicilia nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni comunali e regionali, specialmente per quanto riguarda il governo del territorio e i lavori pubblici.



La carenza di personale in Sicilia è stata bilanciata con un concorso indetto dalla Regione Siciliana nel lontano 1986 e con conseguenti assunzioni di ingegneri, architetti, geometri e geologi nel 1989, spalmati su tutto il territorio. «Per ogni provincia allora furono assunti circa 200 professionisti – spiega Alessandro Amaro, coordinatore regionale della Federazione Architetti Sicilia – per compensare il fabbisogno di ogni Ente furono messi a concorso posti per 45 ingegneri, 45 architetti, geologi e 100 geometri; anche gli idonei furono successivamente assunti per coprire posizioni vacanti».



Concorsone Sicilia 1986, da allora nessun maxi concorso Il concorso del 1986 ha permesso di risanare il personale: «I professionisti vincitori furono tutti assunti al Genio Civile. Poi si spostarono a Palermo nei vari assessorati, dove inoltre confluirono gli idonei, mentre nelle altre province furono assegnati ai vari uffici periferici. Integrando il personale anziano esistente si diede ampio respiro e impulso agli uffici. Da allora in poi – in ben 37 anni – nessun concorso, solo recentemente alcuni bandi per pochissime unità – continua Amaro – col tempo il personale anziano è andato in pensione, inclusi i vincitori di allora, specialmente nelle posizioni dirigenziali. Tutto questo ha portato disfunzioni nella macchina amministrativa regionale e in quella dei Comuni.



Assistiamo a una progressiva sovrapposizione di incarichi. Oltre al lavoro d’ufficio, ogni dipendente è sovraccaricato di funzioni, lavorando sotto pressione, con il rischio di aumentare il margine di errore. Per esempio, al Genio Civile a Catania, nel 1989 vi erano 6 sezioni che, grazie al risanamento delle risorse, divennero 16 unità operative, tutte rette da dirigenti. Oggi sono tornate ad essere 6 con soli 3 dirigenti, quindi ridotte ai minimi termini, ma con quantità di attività molto più gravose. Come a Catania, similmente avviene nelle altre province».