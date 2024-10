Forfettari: dal 2025 abolito il limite dei 400 euro per le fatture semplificate

A partire dal 1° gennaio 2025, i professionisti che operano in regime forfettario potranno emettere fatture semplificate anche per importi superiori a 400 euro, eliminando così un vincolo presente fino ad oggi.



Questo cambiamento fa parte di un processo di armonizzazione con la normativa europea, derivante dall’attuazione delle direttive UE n. 2020/285 e n. 2022/542, il cui scopo è quello di semplificare gli obblighi amministrativi per le piccole imprese, specialmente negli scambi transfrontalieri. Vediamo nel dettaglio come funziona la disciplina attuale e quali novità saranno introdotte.



Regime forfettario: caratteristiche e semplificazioni principali Il regime forfettario, lo ricordiamo, è stato introdotto con la Legge n. 190/2014 e rappresenta un’opzione semplificata di tassazione per le piccole imprese, artigiani e professionisti individuali. I requisiti principali per accedervi includono: ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro annui; spese per il personale non superiori a 20.000 euro.



Questo regime consente una gestione semplificata della contabilità e prevede il pagamento di un’unica imposta sostitutiva, pari al 15% del reddito imponibile, calcolato in base a un coefficiente di redditività che varia a seconda dell’attività svolta (per i primi cinque anni di attività, l’aliquota è ridotta al 5%).



I contribuenti in regime forfettario godono di una serie di semplificazioni in ambito IVA. Tra i principali vantaggi: Esenzione dall’addebito dell’IVA in fattura ai clienti;

Esenzione dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’IVA;

Esonero dalla tenuta dei registri IVA e dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA. A fronte di queste agevolazioni, i forfettari sono comunque tenuti all’emissione delle fatture, che dal 2025 potranno essere semplificate senza limiti di importo.

Fatturazione semplificata forfettari, disciplina attuale Attualmente, la fatturazione semplificata è regolata dall’articolo 21-bis del D.P.R. n. 633/1972, che stabilisce un limite di 400 euro per l’emissione di questo tipo di fattura. Questo tetto, inizialmente fissato a 100 euro, è stato successivamente innalzato con il decreto del 2019, mantenendo comunque la restrizione per operazioni di importo superiore a 400 euro.



La fattura semplificata rappresenta uno strumento volto a ridurre gli oneri amministrativi per le piccole operazioni. Si differenzia dalla fattura ordinaria per un contenuto ridotto: tra le informazioni minime richieste ci sono la data di emissione, i dati anagrafici delle parti coinvolte, la descrizione dei beni o servizi, e l’ammontare complessivo della transazione con l’imposta inclusa.

Fattura semplificata senza limiti dal 2025 Con l’entrata in vigore della nuova normativa, i contribuenti in regime forfettario potranno emettere fatture semplificate anche per importi superiori a 400 euro. Questo cambiamento è parte di un ampio processo di armonizzazione con le normative europee, recepite dall’Italia tramite lo schema di decreto legislativo che attua le direttive UE n. 2020/285 e n. 2022/542.



Il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 agosto 2024 e attualmente all’esame del Parlamento, introduce dunque una deroga all’articolo 21-bis del D.P.R. n. 633/1972. Le partite IVA ordinarie, invece, continueranno a essere soggette al limite di 400 euro per l’emissione di fatture semplificate.



Per essere valida, la fattura semplificata deve contenere alcuni elementi minimi, tra cui: Data di emissione e numero progressivo della fattura;

Dati anagrafici e numero di partita IVA del cedente e del cessionario;

Descrizione dei beni o servizi forniti;

L’ammontare complessivo e l’imposta inclusa, o dati per calcolarla.

Chi può beneficiare della fattura semplificata senza limiti? Le nuove disposizioni sono rivolte esclusivamente ai contribuenti in regime forfettario. Gli altri contribuenti, anche se soggetti a regimi semplificati, non potranno emettere fatture semplificate per importi superiori a 400 euro.

Inoltre, è importante sottolineare che la fattura semplificata non può essere utilizzata per alcune operazioni specifiche, come le cessioni intracomunitarie o le operazioni in regime di inversione contabile.