Esame abilitazione 2024 architetti e ingegneri: tutto ciò che c’è da sapere in una lezione online

Domenica 16 giugno, dalle ore 10:00, l’Arch. Alberto Fabio Ceccarelli sarà in diretta online con una Lezione Straordinaria dedicata alla 1ª sessione degli esami di abilitazione 2024 per architetti e ingeneri.



Un appuntamento pensato per rispondere alle numerose domande che molti aspiranti professionisti pongono riguardo alla scelta della sede d’esame, ai costi, alle modalità di iscrizione e alle commissioni.



Molti aspiranti architetti e ingegneri cercano informazioni accurate per fare la scelta migliore riguardo alla sede dove sostenere l’esame. È normale avere dubbi prima di affrontare un esame così importante, soprattutto quest’anno, con il ritorno della prova pratica. Ogni sede d’esame ha le sue peculiarità e spesso si tramandano leggende sulle diverse commissioni e modalità d’esame.

Vediamo allora nel dettaglio di cosa si parlerà durante la Lezione Straordinaria tenuta dall’Arch. Ceccarelli, autore del Kit Esame Architetto e Ingegnere (sez. A-B) per l’esame di abilitazione, edito da Maggioli Editore.

Esame di abilitazione 2024 architetti e ingegneri: gli argomenti della lezione La Lezione Straordinaria di domenica 16 giugno 2024 è stata organizzata per chiarire i dubbi più frequenti. Ecco i principali temi che verranno affrontati.

Sedi d’esame per architetti e ingegneri – Verranno analizzate le diverse sedi disponibili in Italia per gli esami di abilitazione, sia per architetti sia per ingegneri.

– Verranno analizzate le diverse sedi disponibili in Italia per gli esami di abilitazione, sia per architetti sia per ingegneri. Costi e requisiti per l’ammissione all’esame – Si parlerà delle tasse d’esame e dei requisiti necessari per essere ammessi, inclusi eventuali documenti da presentare.

– Si parlerà delle tasse d’esame e dei requisiti necessari per essere ammessi, inclusi eventuali documenti da presentare. Come scegliere la sede d’esame – Verranno forniti criteri e consigli per selezionare la sede più adatta alle esigenze personali e professionali.

– Verranno forniti criteri e consigli per selezionare la sede più adatta alle esigenze personali e professionali. Modalità d’esame e ipotesi della prova pratica per Architetti sez. A e B – Si analizzeranno le modalità d’esame specifiche per gli architetti, con particolare attenzione alla prova pratica.

– Si analizzeranno le modalità d’esame specifiche per gli architetti, con particolare attenzione alla prova pratica. Modalità d’esame e ipotesi della prova scritta per Ingegneri Civili Ambientali sez. A e B – Verranno esaminate le prove scritte per gli ingegneri civili e ambientali e forniti suggerimenti utili per la preparazione.

– Verranno esaminate le prove scritte per gli ingegneri civili e ambientali e forniti suggerimenti utili per la preparazione. Cosa verificare nel sito delle sedi per una scelta consapevole – Saranno spiegate quali informazioni cercare sui siti ufficiali delle sedi d’esame per fare una scelta informata.

– Saranno spiegate quali informazioni cercare sui siti ufficiali delle sedi d’esame per fare una scelta informata. Come iscriversi all’esame ed entro quando iscriversi – Verranno forniti dettagli sulle procedure di iscrizione e sulle scadenze da rispettare per evitare problemi burocratici.

– Verranno forniti dettagli sulle procedure di iscrizione e sulle scadenze da rispettare per evitare problemi burocratici. Cosa serve per la seduta d’esame (strategie e errori da non commettere) – Saranno condivise strategie utili per affrontare l’esame e gli errori comuni da evitare.