Edilizia, nuovo accordo tra imprese e sindacati: più tutele sociali e sostegni per casa e studio

L’8 ottobre 2025 a Roma le organizzazioni sindacali e di rappresentanza delle aziende dell’edilizia artigiana, cooperativa e industriale hanno siglato due accordi.
Il primo, di cui abbiamo già dato notizia, contiene il documento tecnico per la Denuncia Unica Edile (D.U.E.) mentre il secondo prevede una serie di misure straordinarie a sostegno degli operai e delle loro famiglie.
Analizziamo quest’ultimo accordo in dettaglio.
Il Fondo prepensionamento
Stando all’Accordo dell’8 ottobre 2025 (siglato da ANCE, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA-COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI-EDILIZIA, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL) il Fondo prepensionamento mantiene l’operatività con l’anticipo pensionistico e l’incremento dell’ulteriore 1 per cento della retribuzione lorda per gli operai già iscritti o che aderiranno volontariamente con il proprio contributo ai Fondi pensionistici integrativi contrattuali, come da Verbale di Accordo del 21 settembre 2023, e che si intendono rinnovati, con il documento siglato lo scorso 8 ottobre, dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2029, anche con riferimento alle modifiche apportate al Regolamento del Fondo prepensionamento.
Le risorse accumulate nel Fondo presso le Casse Edili / Edilcasse territoriali saranno utilizzate, prevede l’accordo, fino ad esaurimento, in ciascuna Cassa Edile / Edilcassa territoriale secondo le disposizioni del regolamento vigente. Una volta esaurite le risorse da parte degli Enti territoriali, le richieste di prepensionamento dovranno essere inviate al Fondo Nazionale.
Le prestazioni straordinarie del Fondo prepensionamento
Una volta individuate, secondo l’Accordo dell’8 ottobre 2025, le risorse complessivamente accantonate al Fondo Nazionale Prepensionamento presso la CNCE alla data del 30 settembre 2025, dell’ammontare complessivo di dette risorse verranno utilizzati 30 milioni di euro complessivi per “prestazioni straordinarie rivolte agli operai edili nelle fattispecie”di seguito elencate:
- Sostegno allo studio per i figli degli operai edili deceduti in seguito ad infortunio sul lavoro;
- Prestazione straordinaria in caso di gravi patologie e contributo straordinario sostegno Casa.
Tali prestazioni avranno una durata sperimentale di due anni a partire dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027.
Sostegno allo studio
Le Parti firmatarie intendono conferire 15 milioni di euro al Fondo Sanedil per una prestazione in autogestione, erogata dal Fondo stesso, rivolta ai figli degli operai edili deceduti a causa di infortunio sul lavoro.
La prestazione, denominata “Sostegno Studio”, sosterrà tutto il percorso di studi dei beneficiari con una retta pari a 1.000,00 euro mensili, a partire dall’iscrizione dello studente al primo anno di scuola secondaria di secondo grado, sino al conseguimento del diploma di laurea (sia triennale che magistrale).
Entro tre mesi dalla sottoscrizione dell’accordo, verranno predisposti regolamento e modulistica per la richiesta del sussidio, in collaborazione con il Sanedil.
L’Accordo dell’8 ottobre 2025 sblocca altri 15 milioni di euro per:
- Prestazione straordinaria in caso di gravi patologie;
- Contributo straordinario sostegno Casa.
A ciascuno dei due interventi descritti sono dedicati fondi per 7,5 milioni di euro a valere per il biennio 2026 – 2027.
Prestazione straordinaria in caso di gravi patologie
Fatto salvo quanto previsto da:
- Articolo 39 del CCNL Ance;
- Articolo 76-bis del CCNL Cooperative;
- Articolo 30 del CCNL Artigiani;
all’operaio che ha superato il periodo di conservazione del posto di lavoro (periodo di comporto) previsto per gli eventi di malattia, è riconosciuta la possibilità di presentare apposita richiesta scritta di aspettativa per una durata massima di sei mesi. L’assenza è riservata ai dipendenti interessati da situazioni di estrema fragilità legata a:
- Malattie oncologiche;
- Neoplasie;
- Gravi malattie cardiovascolari;
- Malattie autoimmuni invalidanti.
Alla richiesta scritta di aspettativa (da indirizzare al datore di lavoro) dev’essere allegata la documentazione medica comprovante la gravità della patologia.
Il Fondo nazionale prepensionamento interviene con un indennizzo mensile pari al massimale dell’indennità di disoccupazione NASpI, come individuato ogni anno dall’INPS, per la durata della predetta aspettativa. Entro tre mesi dalla sottoscrizione dell’accordo verranno predisposti, si legge nel documento, il regolamento e la modulistica per la richiesta della prestazione, con il supporto della CNCE.
Contributo straordinario sostegno Casa
Le Parti firmatarie dell’Accordo dell’8 ottobre 2025 intendono sostenere il diritto all’abitare per tutti gli operai edili. Pertanto, a ciascun “operaio edile che ne faccia richiesta, verrà riconosciuto dalla Cnce un contributo una tantum annuale di 500 euro”, si legge nel testo dell’accordo.
La somma in questione è prevista a copertura del canone di locazione/rate del mutuo e/o al pagamento degli interessi, per il biennio 2026 – 2027, dietro richiesta scritta debitamente documentata con il contratto di locazione o di mutuo intestato al lavoratore. Il regolamento e la modulistica per la richiesta della prestazione saranno predisposti entro i tre mesi successivi la sottoscrizione dell’accordo.
Fondo nazionale Ape (Fnape)
A decorrere dal 1° ottobre 2025 le singole aliquote regionali di versamento delle Casse Edili / Edilcasse al Fnape, attualmente vigenti, sono ridotte del 15 per cento, come da tabella allegata all’accordo.
Le Parti firmatarie concordano di incontrarsi entro il mese di luglio 2026 per monitorare l’andamento del Fondo. Fatto salvo quanto poc’anzi descritto, restano fermi i precedenti accordi in materia.
Fondo Incentivo Occupazione (Fio)
A decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027 è sospeso il versamento del contributo dello 0,10 per cento, a carico dei datori di lavoro, al Fondo Incentivo Occupazione, istituito presso ciascuna Cassa Edile / Edilcassa ai sensi dei rispettivi CCNL.
