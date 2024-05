Ecobonus veicoli non inquinanti: prenotazioni dal 3 giugno 2024

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo DPCM del 20 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2024 (Rimodulazione degli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti), ripartono le prenotazioni per il cosiddetto Ecobonus veicoli non inquinanti.



A partire dalle ore 10:00 del 3 giugno 2024 sarà infatti possibile inserire sulla piattaforma Ecobonus del Mise, gestita da Invitalia, le prenotazioni per i contributi per l’acquisto di veicoli non inquinanti. Vediamo come funziona.



Ecobonus veicoli non inquinanti: chi ne ha diritto, persone fisiche Hanno diritto all’Ecobonus veicoli non inquinanti le persone fisiche che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, acquistano in Italia, anche in leasing finanziario, auto, motocicli e ciclomotori mantenendo la proprietà per almeno 12 mesi. Questi i veicoli ammessi:



– M1, destinati al trasporto di persone, con almeno 4 ruote e massimo 8 posti a sedere, oltre a quello del conducente: nuovi di fabbrica;

con emissioni di CO 2 non superiori a 135 g/km;

non superiori a 135 g/km; Classe Euro 6 o superiore;

Con prezzo di listino compresi optional (IVA esclusa) non superiore a: 35 mila euro per le fasce 0-20 g/km e 61-135 g/km di CO 2 ; 45 mila euro per la fascia 21-60 g/km di CO 2 . – Le, da L1e a L7e, ciclomotori e motocicli a due, tre o quattro ruote senza limiti di potenza: nuovi di fabbrica;

elettrici o non elettrici;

non elettrici di Classe Euro non inferiore a 5. Ai contributi previsti per la categoria Le, dalla L. 178/2020, possono accedere anche le persone giuridiche, e non è previsto il vincolo del mantenimento della proprietà per almeno 12 mesi.

Ecobonus veicoli non inquinanti: chi ne ha diritto, persone giuridiche Hanno diritto all’Ecobonus veicoli non inquinanti le persone giuridiche che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 acquistano in Italia veicoli, anche in leasing finanziario, con obbligo di impiego in car sharing con finalità commerciali e mantenimento della proprietà del veicolo per almeno 24 mesi.



Sono ammesse anche le persone giuridiche che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, acquistano auto (veicoli M1) con emissioni fino a 60 g/km CO2 con finalità di autonoleggio diverso dal car sharing. In questo caso l’obbligo di mantenimento della proprietà e della finalità di utilizzo è di 12 mesi. Questi i veicoli ammessi:



–M1, destinati al trasporto di persone, con almeno 4 ruote e massimo 8 posti a sedere, oltre a quello del conducente: nuovi di fabbrica;

con emissioni di CO 2 non superiori a 60 g/km;

non superiori a 60 g/km; Classe Euro 6 o superiore;

con prezzo di listino compresi optional (IVA esclusa) non superiore a: 35 mila euro per la fascia 0-20 g/km di CO 2 ; 45 mila euro per la fascia 21-60 g/km di CO 2 .

Ecobonus veicoli non inquinanti: chi ne ha diritto, PMI Hanno diritto all’Ecobonus veicoli non inquinanti le PMI, comprese le persone giuridiche, che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 acquistano in Italia veicoli commerciali (categoria N1 e N2), anche in leasing finanziario, destinati al trasporto di merci: nuovi di fabbrica;

dotati di Massa Totale a Terra non superiore a 3,5 t per la categoria N1 e non superiore a 12 t per la categoria N2;

elettrici.

Le date e le modalità per la prenotazione dei contributi per l’acquisto di veicoli di categoria M1 da adibire al servizio taxi o noleggio con conducente e dei contributi per l’installazione di impianti GPL e Metano su veicoli di categoria M1 saranno rese note con avviso successivo.

Ecobonus veicoli non inquinanti: come richiederlo L’iter di concessione dell’Ecobonus veicoli non inquinanti prevede quattro fasi: Prenotazione : il concessionario/rivenditore, una volta completata la registrazione alla piattaforma, procede con la prenotazione del contributo per ogni veicolo e, in base alla disponibilità del fondo, riceve conferma della prenotazione effettuata;

: il concessionario/rivenditore, una volta completata la registrazione alla piattaforma, procede con la e, in base alla disponibilità del fondo, riceve conferma della prenotazione effettuata; Erogazione : il concessionario/rivenditore riconosce al suo cliente il contributo tramite compensazione del prezzo di acquisto ;

: il concessionario/rivenditore ; Rimborso : il costruttore/importatore del veicolo rimborsa al concessionario/rivenditore il contributo erogato;

: il costruttore/importatore del veicolo rimborsa al concessionario/rivenditore il contributo erogato; Recupero: il costruttore/importatore del veicolo riceve dal concessionario/rivenditore tutta la documentazione utile per recuperare il contributo rimborsato sotto forma di credito d’imposta.

Ecobonus veicoli non inquinanti: contributi concessi Ecco una tabella con i contributi Ecobonus veicoli non inquinanti: