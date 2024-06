Lavori straordinari in condominio, che responsabilità ha il direttore dei lavori?

Il direttore dei lavori ha l’obbligo di verificare in concreto che vengano rispettate le regole dell’arte e la corrispondenza tra il progettato e il realizzato, dovendo vigilare affinché l’opera sia conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica.



In considerazione del ruolo strategico che svolge, questo professionista è essenziale nell’ambito dei lavori straordinari condominiali. Naturalmente, se l’opera dovesse risultare inadeguata o difforme da un certo standard qualitativo o addirittura dal progetto, il professionista sarebbe responsabile nei riguardi del committente – condominio, indipendentemente dal contratto di appalto che questi ha con l’appaltatore.



Direttore dei lavori condominiali, la vicenda

Un direttore lavori veniva condannato dal Tribunale a risarcire il condominio per alcuni danni al tetto e alle parti sottostanti a causa di infiltrazioni d’acqua: il problema era che una società edile aveva da poco eseguito opere di rifacimento del manto di copertura (ma aveva errato nell’ancorare i coppi del tetto). In pratica il direttore aveva trascurato di procedere in modo adeguato al controllo dell’esecuzione dei lavori da parte della società appaltatrice, rendendosi in tal modo corresponsabile dei danni conseguitine a carico del condominio.



La Corte di Appello in parziale riforma della decisione di primo grado, rideterminava (in diminuzione) l’entità della condanna già pronunciata dal primo giudice a carico del convenuto. I giudici di secondo grado rilevavano come il condominio attore non avesse fornito un’adeguata prova delle spese sostenute per la messa in sicurezza del manto di copertura dell’immobile condominiale, dovendosene conseguentemente escludere il computo tra le somme risarcibili. Il direttore lavori ricorreva in cassazione; il ricorrente osservava, tra l’altro, che il giudice del riesame non aveva valutato come il condominio versasse in uno stato tanto grave da non potersi escludere che l’infiltrazione si sarebbe comunque verificata; inoltre evidenziava che la responsabilità per l’errato ancoraggio dei coppi del tetto era imputabile esclusivamente agli operai della ditta appaltatrice o, tutt’al più, al direttore di cantiere (non al direttore dei lavori).



In ogni caso lo stesso ricorrente, notava che la CTU eseguita nel processo di merito era viziata in quanto realizzata unicamente sulla base di documentazione fotografica e non di un’analisi dei luoghi (in ragione della probabile modifica degli stessi intervenuta per minimizzare gli allagamenti).