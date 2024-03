Masterclass diagnosi energetica degli edifici, un laboratorio operativo su involucro e impianti

Un corso online in diretta che si rivolge a chi desidera ampliare e affinare le proprie competenze sulla diagnosi energetica degli edifici, tema di capitale importanza anche in relazione all’approvazione della nuova direttiva EPBD (c.d. Direttiva Case Green).



Il corso – che si terrà nei giorni 22 e 29 maggio (14:30-17:30), e 5 giugno 2024 (14:30-18:30) – ha un taglio eminentemente pratico e operativo e si compone di tre sessioni tenute da docenti assoluti esperti in materia e dalle spiccate doti di chiarezza e capacità didattica.

Scopri il programma completo e iscriviti al corso online in diretta Clicca qui

>> Vorresti sapere quali webinar ci saranno in futuro? Clicca qui, è gratis



Il corso è accreditato per Geometri (10 CFP), in fase di accreditamento per Architetti e in autocertificazione per Ingegneri. A tutti i partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione previo superamento di un test di verifica finale.



Masterclass Diagnosi energetica edifici: contenuti del corso e docenti La prima sessione – a cura dell’Ing. Sergio Pesaresi– affronta la normativa, i metodi di rilevamento delle caratteristiche dell’involucro edilizio per la modellazione dello stato di fatto, cenni agli interventi di miglioramento ed esempi pratici.



La seconda sessione – a cura dell’Ing. Mirko Giuntini – affronta l’aspetto impiantistico, il rilievo delle caratteristiche degli impianti per la modellazione dello stato di fatto, cenni agli interventi di miglioramento ed esempi pratici.



La terza sessione – a cura dell’Ing. Annachiara Castagna – riguarda la modellazione con metodo stazionario e dinamico, l’analisi dello stato di fatto e le proposte di miglioramento.



Nell’ultima giornata sarà dato spazio a una tavola rotonda in cui i docenti metteranno a sistema le informazioni fornite durante il corso, in modo da fornire un quadro operativo completo ed esaustivo della materia.