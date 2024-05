In crescita la domanda di ingegneri in Italia

Nel 2023, l’Italia ha registrato un notevole incremento nella domanda di laureati in ingegneria, con circa 117mila ingegneri assunti, un aumento di quasi 5mila rispetto all’anno precedente. La maggior parte delle assunzioni si è concentrata nel settore industriale, che da solo ha visto 44.300 nuove posizioni.



Nonostante la crescente richiesta di competenze ingegneristiche, il rapporto evidenzia un significativo mismatch tra domanda e offerta, rendendo difficile il completamento del 60% delle assunzioni previste.



Vediamo nel dettaglio cosa è emerso dal rapporto del Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.



L’ industria continua a dimostrarsi il principale settore di impiego per gli ingegneri, con un aumento del 9,4% nella richiesta di profili ingegneristici rispetto al 2022. Tuttavia, vi è stata una diminuzione del 9% nella domanda nel settore dell’informazione. Gli ingegneri civili e architetti hanno visto una crescita del 13,2% , spinti dagli investimenti nel settore delle costruzioni e dalle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Altri settori in crescita includono l’ ingegneria biomedica e gestionale , che stanno diventando sempre più popolari tra i giovani universitari.

In aumento la richiesta nelle regioni del centro Italia e del meridione

A livello regionale, la domanda di ingegneri è cresciuta nel Centro e Sud Italia, mentre è diminuita nel Nord, particolarmente nel Nord-Est, dove la richiesta per i profili elettronici e informatici ha visto un calo significativo.



Questo fenomeno può essere attribuito alle variazioni degli investimenti collegati al PNRR, che hanno favorito le regioni centrali e meridionali tanto che il numero di assunzioni di ingegneri civili ed architetti è aumentato in quelle regioni del 28,6% in un solo anno.