Conto Termico 3.0: un corso online sulle nuove regole GSE per PA, ETS e società pubbliche

Il Conto Termico 3.0 rappresenta ora, come abbiamo visto, uno degli strumenti principali a disposizione della Pubblica Amministrazione e degli enti pubblici e para-pubblici per sostenere interventi di efficientamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili. Con l’emanazione delle nuove regole operative del GSE, il quadro applicativo dell’incentivo si è ulteriormente evoluto, introducendo chiarimenti, aggiornamenti procedurali e nuovi adempimenti che rendono necessario un approfondimento mirato.

Per rispondere a questa esigenza è stato organizzato il corso online Conto Termico 3.0 e regole operative GSE per P.A., Enti Terzo Settore (ETS), Società in house e concessionari, che si terrà il 3 febbraio 2026 (ore 14:30-17:30), ma con possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni. Il corso è pensato appositamente per accompagnare i soggetti beneficiari nella corretta gestione delle domande di incentivo e nell’applicazione delle nuove disposizioni. Vediamone obiettivi e contenuti.

Obiettivi del corso Il corso ha un taglio operativo e orientato alla pratica, con l’obiettivo di fornire una lettura chiara e sistematica del Conto Termico 3.0 alla luce delle regole operative GSE. In particolare, il percorso formativo consente di: comprendere quali interventi sono incentivabili e con quali condizioni;

e con quali condizioni; analizzare aliquote, massimali e modalità di calcolo degli incentivi ;

; chiarire le procedure di accesso , dalla presentazione della richiesta fino all’erogazione del contributo;

, dalla presentazione della richiesta fino all’erogazione del contributo; individuare le responsabilità e i ruoli di PA, ETS, società in house e concessionari;

di PA, ETS, società in house e concessionari; evitare gli errori più frequenti che possono portare a rigetti o riduzioni dell’incentivo.

Contenuti e approccio Il corso online affronta in modo strutturato tutti i principali aspetti del Conto Termico 3.0, partendo dal quadro normativo di riferimento per arrivare all’analisi delle regole operative GSE e delle ricadute pratiche sulle procedure. Ampio spazio è dedicato alle modalità di accesso all’incentivo, alla documentazione richiesta e alla gestione delle fasi successive all’ammissione, con un linguaggio pensato per chi opera quotidianamente nel settore pubblico o para-pubblico.



L’approccio è pensato per fornire strumenti immediatamente utilizzabili, utili sia in fase di programmazione degli interventi sia nella gestione amministrativa delle pratiche.

A chi è rivolto Il webinar è destinato in particolare a: Pubbliche Amministrazioni e loro uffici tecnici;

e loro uffici tecnici; Enti del Terzo Settore (ETS) ;

; società in house e concessionari di servizi pubblici ;

e ; tecnici, consulenti energetici e professionisti che supportano questi soggetti nella progettazione e nella gestione degli incentivi.

Perché iscriversi Conoscere a fondo il Conto Termico 3.0 e le regole operative del GSE significa massimizzare le opportunità di finanziamento, ridurre i tempi di istruttoria e operare in piena conformità alle disposizioni vigenti. Il corso rappresenta quindi un’occasione concreta per trasformare l’incentivo in una leva efficace per la transizione energetica del patrimonio pubblico.



Durante il corso online sarà inoltre possibile interagire direttamente con la docente Antonella Donati, ponendo quesiti e casi pratici attraverso le funzionalità della piattaforma online.

