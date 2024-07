Cos’è la manutenzione intelligente e programmata delle facciate?

La manutenzione intelligente e programmata delle facciate è lo studio progettuale della manutenzione che, attraverso l’acquisizione di dati e parametri oggettivi esistenti, permette di individuare il ciclo protettivo più idoneo (non necessariamente il più durevole in assoluto) che consenta una gestione semplice, economica e soprattutto programmabile, delle manutenzioni future.



Parleremo quindi del mantenimento dell’efficienza delle superfici.

La durabilità dei materiali

Negli ultimi sessant’anni, l’avanzare della tecnologia e della ricerca da parte dell’industria, ha contribuito a formulare materiali dalle indiscusse capacità di durata e resistenza nel tempo, dimenticando però due importanti fattori: la sostenibilità ambientale e la considerazione che ogni materiale, prodotto per essere collocato in una muratura, entra in un sistema organico e “vivente”, che interagisce nel suo complesso con altri sistemi e con l’ambiente. Deve quindi essere sinergico e collaborare.



Purtroppo, la maggior parte dei materiali, prodotti in epoca moderna, non aderiscono a questi principi. Le industrie sono focalizzate sul proprio prodotto, senza pensare al muro come un “sistema murario”. Succede spesso, quindi, che l’elevata durabilità di questi prodotti moderni, convalidata e certificata da test teorici e pratici di laboratorio, non corrisponda, nella realtà dei fatti, all’effettiva durata, perché entra come elemento isolato all’interno di un sistema.



Aggiunto a queste considerazioni evidenziamo che esiste un conflitto, tra la necessità di far durare i materiali applicati in facciata (quali finiture, intonaci, rivestimenti isolanti, ecc.) per corrispondere all’impegno economico sostenuto dai proprietari, e la mediocre qualità dei materiali e la scarsa professionalità degli applicatori.



Il concetto di durabilità degli intonaci e delle finiture colorate contrasta con l’esigenza di velocità d’applicazione, il costo della manodopera, i ponteggi, i costi burocratici e di gestione imprenditoriale in genere, a cui si aggiungono anche la mancanza di manodopera formata e qualificata e, non ultimo, i materiali tradizionali non reperibili così facilmente quando si opera su edifici storici. L’offerta, sempre più vasta, di prodotti “moderni” alternativi a questi conduce alla mancanza di un approccio sistematico al sistema di equilibrio sinergico tra il paramento murario e la muratura e poi tra questa e tutto l’edificio.



La progettazione di un intervento di manutenzione e/o restauro di una facciata non sarà mai completa, se non dopo aver eseguito un approccio analitico delle superfici, degli intonaci esistenti e della struttura tutta del corpo dell’edificio, compreso l’interno, con definizione degli impianti tecnici e quant’altro; la scelta dipenderà anche dall’utilizzo dell’edificio che, a volte, influenza i parametri termodinamici e l’interscambio tra ambienti interni ed esterni.



Così capita, per esempio, di vedere un intonaco nuovo e tinteggiato che presenta evidenti macchie sulle superfici causate da vecchie percolazioni di acqua dalle grondaie, non affrontate in modo giusto, oppure lesionato da movimenti strutturali della muratura, indotti dalla modifica su setti murari trasversali o dall’inserimento di nuove strutture orizzontali non più tradizionali e molto più pesanti.