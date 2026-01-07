Conto Termico 3.0, svolta GSE: incentivo visibile prima della domanda e nuove regole per le imprese

Buone notizie per chi punta ai contributi del Conto Termico 3.0: con il nuovo Portaltermico sarà possibile sapere l’importo che si potrà ottenere prima di inviare la domanda. In questo modo si potrà valutare in anticipo l’effettiva convenienza economica dell’operazione e sarà possibile mettere a confronto varie soluzioni. Non si tratta di un simulatore vero e proprio ma del nuovo sistema, che consentirà di conoscere l’importo dell’incentivo durante la fase di compilazione della domanda, prima di caricare la documentazione.
Per le imprese, invece, per l’accesso ai contributi diventa obbligatorio presentare una richiesta preliminare con la descrizione dettagliata dell’intervento che si intende realizzare. Le novità nelle Regole Applicative del Conto Termico 3.0 da poco pubblicate. Chiarimenti anche per il periodo transitorio per i lavori avviati dalle imprese e ancora in corso: anche in questo caso si dovrà presentare la domanda preliminare tramite PEC all’indirizzo dedicato già messo a disposizione.
Il calcolo automatico anticipato: come funziona
Per quanto riguarda l’accesso diretto da parte dei privati, per i quali è possibile richiedere i contributi solo al termine dei lavori, ora la nuova procedura stabilisce che “Sulla base dei dati dichiarati in fase di compilazione, il Portaltermico effettua in automatico il calcolo degli incentivi potenzialmente riconoscibili in relazione a ciascuno degli interventi indicati nell’istanza”. In pratica il richiedente:
- si registra nell’Area Clienti GSE;
- accede al Portaltermico e inserisce i dati anagrafici dell’edificio, le caratteristiche degli impianti tecnologici pre-esistenti, la tipologia e le caratteristiche tecniche complete dell’intervento realizzato, le spese ammissibili sostenute;
- visualizza immediatamente l’importo stimato dell’incentivo calcolato automaticamente dal sistema;
- carica la documentazione di supporto (fatture, ricevute bonifici, certificazioni tecniche, asseverazioni);
- sottoscrive e invia la domanda entro 90 giorni dalla conclusione dell’intervento.
Quindi ora si può verificare la corrispondenza tra l’importo effettivamente riconosciuto e le proprie aspettative prima di completare l’invio della documentazione, con la possibilità di correggere eventuali errori di inserimento dati o rinunciare alla domanda qualora l’importo risultasse inferiore alle attese.
In ogni caso le Regole Applicative precisano che “l’importo risultante dal calcolo in parola potrebbe essere oggetto di rimodulazione da parte del GSE in esito alle attività istruttorie”. Il calcolo automatico fornisce quindi un importo stimato che il GSE può confermare o modificare dopo aver verificato la documentazione trasmessa e la conformità tecnica dell’intervento ai requisiti del Decreto.
Imprese: richiesta preliminare obbligatoria prima dell’avvio lavori
Per quanto riguarda le imprese, categoria che comprende tutti i titolari di partita IVA inclusi gli Enti del Terzo Settore che svolgono attività economica, il Conto Termico 3.0 introduce per la prima vota un nuovo obbligo: quello di trasmettere una “richiesta preliminare di accesso agli incentivi” prima dell’avvio dei lavori, pena il rigetto della domanda di contributi. L’articolo 25, comma 3 del DM 7 agosto 2025 stabilisce infatti che la mancata presentazione di questa richiesta preliminare comporta l’inammissibilità della domanda di incentivo.
La richiesta preliminare, redatta secondo il Modello 4 delle Regole Applicative, deve contenere:
- denominazione e categoria dimensionale dell’impresa (micro, piccola, media o grande);
- descrizione del progetto con date di inizio e fine lavori previste;
- ubicazione dell’edificio interessato dall’intervento;
- quadro economico delle spese ammissibili e non ammissibili previste;
- tipologia e importo del finanziamento pubblico richiesto.
Il GSE trasmette una comunicazione di presa d’atto della richiesta preliminare, senza effettuare alcun calcolo dell’incentivo in questa fase. Solo dopo aver ricevuto questa comunicazione l’impresa può avviare i lavori. Al termine dei lavori, l’impresa presenta la richiesta di accesso diretto agli incentivi attraverso il Portaltermico seguendo la medesima procedura prevista per i privati.
La doppia fase (richiesta preliminare prima dei lavori + domanda di incentivo dopo i lavori) rappresenta una novità assoluta rispetto al Conto Termico 2.0, nel quale le imprese potevano realizzare gli interventi e presentare domanda in accesso diretto senza alcun adempimento preventivo.
La comunicazione preventiva nella fase transitoria
L’obbligo di presentazione della richiesta preliminare riguarda anche le imprese che hanno già avviato i lavori, come precisato dalle Regole Applicative relativamente alla gestione della fase transitoria. In particolare è stato chiarito che per tutti gli interventi realizzati entro il 25 dicembre 2025, la richiesta di accesso agli incentivi relativi al D.M. 16 febbraio 2016 deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla conclusione degli interventi e saranno applicate le regole del Conto Termico 2.0.
Per gli altri interventi si applicheranno le nuove regole. In attesa dell’operatività del nuovo Portaltermico, per consentire alle imprese con lavori avviati dopo la firma del D.M sul Conto Termico 3.0, ossia dal 7 agosto 2025, e ancora in corso, di mettersi in regola con le nuove disposizioni è stata prevista una via dedicata. Sarà infatti possibile presentare la richiesta preliminare di accesso agli incentivi via PEC all’indirizzo preliminareimpreseCT3@pec.gse.it.
