Concorso Scuola PNRR 3, domande fino al 29 ottobre: i dettagli e come prepararsi per la Scuola Secondaria

FORMATO CARTACEO

Concorso Scuola PNRR3: Come superare la prova scritta

Questa Guida è un ottimo strumento di preparazione alla prova scritta del Concorso per docenti delle scuole di ogni ordine e grado, per tutte le classi di concorso. Il manuale fornisce una preparazione completa sui vari ambiti della Parte generale, oggetto della prova scritta ovvero:- Legislazione scolastica (Costituzione e autonomia, normative europee, ordinamenti didattici, governance, valutazione degli apprendimenti, inclusione, educazione civica e orientamento);- Pedagogia (definizione, storia, pedagogia in Italia, scuole attive, pedagogia del ‘900);- Psicologia generale e dello sviluppo (sviluppo, teorie dello sviluppo umano, teoria dello sviluppo cognitivo, abilità cognitive, intelligenza e creatività, processo di apprendimento, sviluppo emotivo e attaccamento, sviluppo del linguaggio e sviluppo sociale);- Didattica (didattica generale, modelli, metodi e tecniche didattiche, processo di insegnamento/apprendimento, progettazione, valutazione);- Tecnologie per la didattica (competenze digitali, PNSD, conoscenze di informatica, sicurezza in rete, tecnologie). Per aiutare i candidati nelle diverse fasi di studio abbiamo messo a disposizione:- mappe concettuali e videopillole per semplificare e memorizzare più facilmente i concetti più importanti;- questionari per ripassare e mettersi alla prova;- simulatore online con quiz da prove ufficiali per continuare ad esercitarsi;- tutor digitale come assistente allo studio per tutte le fasi.Nell’ultima parte sono presenti un Glossario di didattica e un’utile Bibliografia.Jessica RiviInsegnante di educazione fisica, laureata in Scienze motorie, Scienze della formazione primaria e abilitata al sostegno.Dal 2007 insegnante di educazione fisica alla scuola primaria e poi alla scuola secondaria di primo grado. Gestisce il blog www.laprofdiginnastica.it con diverse idee e contenuti per la didattica dell’educazione fisica.

Jessica Rivi | Maggioli Editore 2025