Concorso Scuola PNRR 3, domande fino al 29 ottobre: i dettagli e come prepararsi per la Scuola Secondaria

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) nei giorni scorsi ha pubblicato i due attesi bandi del Concorso Scuola PNRR 3 – la terza tornata concorsuale finanziata dal PNRR (Missione 4, Componente 1 – Istruzione e Ricerca) – per complessivi 58.135 posti per docenti di ogni ordine e grado.
Vediamo la suddivisione dei posti, come fare domanda e come prepararsi alle prove del Concorso Scuola PNRR 3. Ci concentriamo qui solo sulla scuola secondaria, poiché i laureati in discipline tecniche (come ingegneria, architettura e affini) possono partecipare al concorso esclusivamente per le cattedre di questo ordine di scuola, come già previsto dai precedenti bandi.
Concorso Scuola PNRR 3: i posti disponibili
I posti complessivamente autorizzati dal DPCM 7 ottobre 2025 sono 58.135, di cui 30.759 per la scuola secondaria. Questi sono così ripartiti:
- Scuola secondaria di I grado: 13.145 posti complessivi di cui
- 9.986 posti comuni
- e 3.159 posti di sostegno
- Scuola secondaria di II grado: 17.614 posti complessivi di cui
- 13.380 posti comuni
- e 4.234 posti di sostegno
Le procedure sono bandite su base regionale, con graduatorie distinte per ogni tipologia di posto e per ciascuna regione.
Concorso Scuola PNRR 3: chi può partecipare
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali per l’accesso ai pubblici impieghi, tra cui:
- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea (o altra condizione equiparata ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001);
- godimento dei diritti civili e politici;
- idoneità fisica alle funzioni di docente;
- assenza di condanne penali e di provvedimenti di destituzione o dispensa da pubblici impieghi;
- regolarità nei confronti degli obblighi di leva (per i cittadini soggetti).
Per i posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, sono ammessi i candidati in possesso congiuntamente dei seguenti titoli:
- Laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, o diploma accademico di II livello (AFAM), coerente con la classe di concorso;
- Abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso o titolo analogo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia.
Sono ammessi anche gli insegnanti tecnico-pratici (ITP) con abilitazione per la classe di concorso di riferimento o con i requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accesso alla specifica classe di concorso.
Possono inoltre partecipare con riserva:
- i candidati iscritti ai percorsi universitari di abilitazione (art. 2-bis D.Lgs. 59/2017) attivati per l’a.a. 2024/2025, a condizione che conseguano l’abilitazione entro il 31 gennaio 2026;
- gli iscritti ai corsi di specializzazione per il sostegno, purché conseguano il titolo entro il 31 gennaio 2026.
In aggiunta, è ammesso chi, pur non abilitato, abbia svolto tre anni di servizio nelle scuole statali negli ultimi cinque, di cui almeno uno nella classe di concorso per la quale partecipa (art. 11, c. 14, L. 124/1999).
Concorso Scuola PNRR 3: come fare domanda?
Le istanze devono essere compilate esclusivamente in modalità telematica sulla Piattaforma Concorsi Web del Ministero, raggiungibile sia dal sito del MIM che dalle pagine dedicate ai due bandi sul Portale InPA, a questo link.
È possibile partecipare in una sola regione, ma per tutte le tipologie di posto per cui si possiede titolo di accesso (posti comuni e/o sostegno). Le domande possono essere presentate dalle ore 14:00 del 10 ottobre 2025 fino alle ore 23:59 del 29 ottobre 2025.
È inoltre necessario versare un contributo di segreteria di 10 euro per ciascuna procedura concorsuale, da pagare tramite il sistema Pago In Rete.
Concorso Scuola PNRR 3: quali sono le prove?
Il concorso si articola nelle seguenti fasi:
- Prova scritta computer-based (100 min) formata da 50 quesiti a risposta multipla, di cui:
- 40 su conoscenze pedagogiche, psicopedagogiche e didattico metodologiche (inclusi aspetti di inclusione e valutazione);
- 5 sulla lingua inglese (livello B2 CEFR);
- 5 sulle competenze digitali applicate alla didattica.
- Prova orale, concentrata su:
- verifica delle conoscenze disciplinari, didattiche e linguistiche;
- per i posti di sostegno, valutazione della capacità di progettazione educativa e inclusiva;
- include una lezione simulata (durata massima: 30 minuti per infanzia/primaria, 45 minuti per secondaria);
- accertamento della conoscenza della lingua inglese (livello minimo B2).
- Per alcune classi di concorso della secondaria è prevista anche una prova pratica.
- Valutazione titoli: fino a 50 punti per titoli accademici, scientifici e professionali.
