Concorso Regione Lombardia 190 Funzionari, molti posti per tecnici: come prepararsi

È stato pubblicato il bando del Concorso Regione Lombardia per il reclutamento di 190 Funzionari in vari profili professionali presso la Giunta di Regione Lombardia. Per partecipare è richiesto il possesso della laurea (triennale o quinquennale): molti posti sono destinati a candidati in possesso di lauree dell’area tecnica.



I 190 posti messi a bando sono suddivisi tra i seguenti profili professionali:

Amministrativo: 60 posti

Economico: 25 posti

Umanistico e comunicazione: 10 posti

Relazioni con il pubblico: 6 posti

Informatico statistico: 5 posti

Tecnico: 35 posti

Agricolo e forestale: 25 posti

Ambientale: 7 posti

Protezione civile: 10 posti

Gestione fauna selvatica: 7 posti

Vediamo come partecipare, come funziona la selezione e come prepararsi alle prove del Concorso Regione Lombardia 2024. È possibile iscriversi a partire dalle ore 10:00 di lunedì 12 febbraio 2024 ed entro e

non oltre le ore 12:00 di mercoledì 13 marzo 2024.

Concorso Regione Lombardia 190 Funzionari: requisiti Per partecipare al concorso Regione Lombardia 2024 è necessario possedere, entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande (13 marzo 2024) i requisiti di carattere generale (cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’UE, maggiore età, pieno godimento dei diritti civili e politici, ecc.).



Ogni profilo richiede poi come requisito specifico il possesso di determinati titoli di studio, per cui rimandiamo al bando di concorso.



Per inoltrare la domanda di partecipazione (attraverso il portale InPA) è richiesto il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) intestato al candidato. È inoltre richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro.

Concorso Regione Lombardia 190 Funzionari: prove di selezione La selezione del Concorso Regione Lombardia 2024 per 190 funzionari si articola nelle seguenti fasi: eventuale prova preselettiva (da remoto), prova scritta, prova orale.



La prova preselettiva è comune a tutti i profili e si svolgerà da remoto tra il 26 e il 28 marzo 2024. La prova consisterà in una serie di domande a risposta multipla sulle seguenti materie: Competenze logiche, deduttive, numeriche;

Conoscenza della lingua italiana;

Costituzione Italiana, con particolare riferimento al Titolo V;

Elementi in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso (Legge 241/1990):

Ordinamento della Regione Lombardia;

Reati contro la Pubblica Amministrazione;

Diritti e doveri dei pubblici dipendenti. Per la preparazione consigliamo questo volume Maggioli editore appositamente preparato: Concorso Regione Lombardia 190 posti – Area Funzionari di Giunta regionale. Manuale completo per la prova preselettiva .



La prova scritta si svolgerà invece in presenza e consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla e/o risposta aperta sulle materie d’esame, diverse per ogni profilo ed elencate all’interno del bando. Prima della somministrazione del questionario i candidati dovranno effettuare dei test di accertamento della lingua inglese e di informatica, e in caso di punteggio insufficiente i candidati saranno esclusi dalla selezione.



Infine, la prova orale si svolgerà in presenza e consisterà in un colloquio sulle materie d’esame della prova scritta.

Concorso Regione Lombardia 190 Funzionari: come prepararsi Come accennato sopra, per la preparazione, in particolare alla prova preselettiva, consigliamo questo volume (con ampia sezione online) che tratta in maniera completa e approfondita tutte le materie comuni a tutti i profili: