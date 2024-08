Concorso MIT 2024 in arrivo: 333 posti per Funzionari, anche tecnici

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 12 giugno 2024 che autorizza il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad indire nell’anno corrente un Concorso per l’assunzione di 333 Funzionari. Questo decreto permette al MIT di assumere complessivamente 1133 unità di personale attraverso diverse modalità, tra cui concorsi pubblici, progressioni verticali e scorrimento di graduatorie preesistenti.



In particolare sono previsti quattro concorsi per il reclutamento di: 333 Funzionari, 5 unità appartenenti alle elevate professionalità, 1 dirigente di I fascia, 12 dirigenti di II fascia.



Per partecipare al concorso per Funzionari sarà necessaria la laurea, ma non sono ancora state confermate le famiglie professionali ricercate dal Ministero. Si prevede comunque un buon numero di assunzioni nell’area tecnica e in quella amministrativa. In attesa della pubblicazione del bando, prevista dal DPCM entro la fine del 2024, vediamo cosa è noto finora.

Concorso MIT 2024: famiglie professionali Il rinnovo del CCNL Funzioni Centrali ha introdotto novità per l’area dei Funzionari al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le seguenti famiglie professionali: tecnica;

amministrativa-giuridica-legale;

comunicazione e informazione;

informatica;

matematico-statistica;

economico-contabile-finanziaria;

vigilanza, controllo e audit. Le ultime due famiglie sono di nuova istituzione e accoglieranno i dipendenti già in servizio che ne faranno domanda e possiedono i titoli richiesti. Occorrerà attendere il bando per sapere quali famiglie saranno interessate dal concorso per 333 funzionari, ma in base alle percentuali di ripartizione previste dal Ministero si prevede un maggior numero di assunzioni nelle aree tecnica e amministrativa.

Concorso MIT 2024: Regioni con più posti Il Piano dei fabbisogni del personale nel PIAO 2024-2026 prevede particolare attenzione agli uffici territoriali con carenze di organico. La previsione è quella di assegnare il 50% dei posti disponibili nelle seguenti Regioni: Piemonte

Lombardia,

Veneto,

Liguria,

Emilia Romagna,

Marche,

Toscana.

Concorso MIT 2024: quando esce il bando Il concorso MIT 2024 per 333 posti da funzionario dovrebbe essere pubblicato entro la fine dell’anno sul Portale InPA, dal quale si potrà poi inviare la domanda di partecipazione.



