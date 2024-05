Concorso Ministero Interno 2024, (pochi) posti anche per tecnici: come prepararsi

È stato pubblicato il bando del Concorso Ministero dell’Interno 2024 per il reclutamento di 1248 funzionari a tempo indeterminato, uno dei più attesi dell’anno.



I posti sono numerosi, ma purtroppo pochi sono per professionisti tecnici: solo 3 posti per il profilo di funzionario tecnico; è quindi ancora più importante sapere esattamente su cosa prepararsi e cosa studiare. Ma vediamo meglio tutti i dettagli del concorso e delle prove di selezione



I 1248 posti messi a concorso sono così suddivisi:

– 350 unità con il profilo di funzionario amministrativo;

– 514 unità con il profilo di funzionario economico-finanziario;

– 49 unità con il profilo di funzionario statistico;

– 182 unità con il profilo di funzionario informatico;

– 3 unità con il profilo di funzionario tecnico;

– 150 unità con il profilo di funzionario linguistico, ripartiti in base alle lingue straniere richieste.

Concorso Ministero Interno 2024: requisiti Oltre agli usuali requisiti di carattere generale (cittadinanza italiana, maggiore età, godimento dei diritti civili e politici, ecc.), essendo posti per "funzionari", per la partecipazione è richiesta la laurea, diversa per i vari profili. Per il profilo tecnico, codice E.1, le lauree ammesse sono le seguenti: Laurea Magistrale (LM): LM-3 Architettura del paesaggio; LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura; LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali; LM-22 Ingegneria chimica; LM-23 Ingegneria civile; LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni; LM-28 Ingegneria elettrica; LM-30 Ingegneria energetica e nucleare; LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio; LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale o titoli equiparati secondo la normativa vigente. Laurea (L): L-7 Ingegneria civile e ambientale; L-17 Scienza dell'architettura; L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

(LM): LM-3 Architettura del paesaggio; LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura; LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali; LM-22 Ingegneria chimica; LM-23 Ingegneria civile; LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni; LM-28 Ingegneria elettrica; LM-30 Ingegneria energetica e nucleare; LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio; LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale o titoli equiparati secondo la normativa vigente. Laurea (L): L-7 Ingegneria civile e ambientale; L-17 Scienza dell’architettura; L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Concorso Ministero Interno 2024: domanda Sarà possibile fare domanda fino alle 23:59 del 26 giugno 2024. La domanda può essere presentata per uno solo dei codici di concorso e per un solo ambito territoriale.



La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, collegandosi a questo indirizzo e cliccando sul pulsante “Invia la tua candidatura per” in fondo alla pagina, scegliendo il profilo professionale per il quale si intende concorrere. Occorrerà accedere alla procedura tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS.



Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale, ed è necessario il pagamento della tassa di concorso di 10 euro.

Concorso Ministero Interno 2024: prove di selezione La selezione sarà articolata in: prova scritta, prova orale; valutazione dei titoli.

La prova scritta consisterà nella somministrazione di un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti. Sarà così composta: 25 quesiti sulle materie specifiche per ogni codice concorso;

per ogni codice concorso; 7 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale ;

; 8 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo.

I 25 quesiti per i candidati al profilo di Funzionario tecnico (codice E.1) verteranno in particolare su queste materie: Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni; Impianti tecnici negli edifici; Elementi di tecnologia dei materiali; Elementi di diritto costituzionale e sistema delle fonti e delle istituzioni dell’Unione Europea; Elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento al procedimento amministrativo, al provvedimento amministrativo, al diritto di accesso, al principio di trasparenza, al codice dei contratti pubblici; Elementi di diritto penale, limitatamente ai reati contro la pubblica amministrazione; Normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro; Legislazione in materia di lavori pubblici, edilizia e urbanistica; Norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilità, ai doveri e diritti dei pubblici dipendenti, al codice di comportamento e alle sanzioni disciplinari; Legislazione speciale amministrativa riferita alle attività istituzionali e all’ordinamento del Ministero dell’Interno.

La prova orale, anch’essa distinta per codici concorso, consiste in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati nelle materie della prova scritta a cui si aggiunge l’accertamento della conoscenza della lingua inglese (livello almeno B1) e dell’informatica.

Nei confronti dei candidati che avranno superato sia la prova scritta che quella orale la commissione procederà con la valutazione dei titoli.