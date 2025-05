Concorso Ministero Infrastrutture 2025: 300 posti da Funzionario per Ingegneri

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato un nuovo bando di concorso per l’assunzione di 300 Funzionari a tempo indeterminato e pieno. Si tratta di un’ottima opportunità per chi desidera lavorare in un settore chiave per lo sviluppo del paese.



Il concorso è aperto a Ingegneri con varie specializzazioni (tutti i dettagli nei paragrafi seguenti), con l’obiettivo di rafforzare le competenze tecniche e specialistiche del Ministero. Scopriamo i dettagli del concorso, la suddivisione dei posti e come funziona la selezione.



Contratti Pubblici dopo il Decreto Correttivo (D.Lgs. 209/2024) Il Manuale è un ottimo strumento di preparazione e aggiornamento sul Codice dei Contratti pubblici alla luce delle novità normative introdotte dal D.Lgs. 209/2024, decreto Correttivo al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023).I Contratti pubblici sono da sempre uno degli argomenti più richiesti durante le prove dei concorsi pubblici e le recenti novità normative sono e saranno oggetto delle prove concorsuali.Questo volume si presenta come lo strumento di studio e aggiornamento ideale per i candidati:- illustra in maniera chiara e completa i principi, le regole e le disposizioni fondamentali introdotte dal nuovo Codice dei contratti; – sintetizza i concetti fondamentali grazie alle utilissime mappe concettuali collegate alle videolezioni di spiegazione e commento a cura dell'autore;- permette di ripassare gli argomenti principali grazie ad un questionario con risposta commentata.

Concorso Ministero Infrastrutture 2025, 300 posti: i profili ricercati Il concorso del MIT per 300 Funzionari è suddiviso in diversi codici, ognuno corrispondente a una specifica area professionale: Codice A: 130 posti per ingegneri con orientamento nel settore edile, lavori pubblici e infrastrutture .

130 posti per ingegneri con orientamento nel . Codice B: 130 posti per ingegneri con orientamento nel settore dei trasporti terrestri e aerei .

130 posti per ingegneri con orientamento nel . Codice C: 10 posti per ingegneri con orientamento nel settore dei trasporti navali .

10 posti per ingegneri con orientamento nel . Codice D: 10 posti per funzionari ingegneri gestionali .

10 posti per funzionari ingegneri . Codice E: 10 posti per funzionari statistici e analisti matematici .

10 posti per funzionari . Codice F: 10 posti per funzionari informatici. Per i codici A, B e C è possibile partecipare anche con la Laurea LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura ed è inoltre necessario essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere. Per tutti gli altri titoli ammessi rimandiamo al bando di concorso, nel paragrafo successivo.

Concorso MIT 2025, 300 posti: bando e domanda Il bando di concorso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è pubblicato sul Portale inPA, a questa pagina (ma anche sul sito del MIT, e sul sito di Formez PA). I candidati dovranno inviare la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente tramite inPA, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS, entro il 24 maggio 2025 (ore 23:59).



Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale.

Concorso MIT 2025, 300 posti: selezione Il concorso prevede due sole fasi: Prova scritta : test con domande a risposta multipla;

: test con domande a risposta multipla; Valutazione dei titoli (riservata ai soli candidati che superano la prova scritta). La prova scritta è progettata per verificare il possesso delle competenze tecniche e professionali richieste per le posizioni. Consiste in un test con 60 domande a risposta multipla, da completare in 90 minuti, con un punteggio massimo di 30 punti.



I quesiti della prova scritta verteranno sugli argomenti specifici indicati nel bando per ciascun codice di concorso (dalla pag. 10 del bando) e potranno includere anche domande di lingua inglese e informatica. È importante notare che la prova scritta si svolgerà con l’ausilio di strumenti informatici e piattaforme digitali, potenzialmente anche in sedi decentrate e in più sessioni. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.

