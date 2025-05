Concorso Comune di Roma 2025, su 808 posti oltre 400 sono per tecnici: tutti i dettagli

L’uscita dei bandi relativi al Concorso Comune di Roma 2025 apre le porte a numerosi professionisti del settore tecnico: sul totale di 808 posti (a tempo pieno e indeterminato) disponibili, ben 425 sono specificamente riservati a profili tecnici, con laurea, diploma o anche solo con l’assolvimento dell’obbligo scolastico e una qualifica professionale tecnica.



Questa tornata concorsuale rappresenta quindi un’occasione imperdibile per ingegneri, architetti, geometri e altri specialisti del settore tecnico desiderosi di contribuire allo sviluppo e alla gestione del territorio capitolino. Sono attese moltissime domande, quindi lo svolgimento della prova preselettiva si può considerare già certo: per iniziare subito a prepararsi è già disponibile su Amazon un volume dedicato. Ma vediamo meglio i dettagli dei profili ricercati e della selezione.

Concorso Comune di Roma 2025: bandi e domanda

La domanda di partecipazione al Concorso Comune di Roma 2025 dovrà essere presentata esclusivamente online tramite il Portale InPA (da questa pagina per i posti da Funzionario, questa pagina per i posti da Istruttore e questa pagina per i posti da Operatore esperto), autenticandosi con SPID, CIE o CNS. È inoltre necessario disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato e versare un contributo di partecipazione di € 10,33 per ogni profilo per cui si intende concorrere.



Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato improrogabilmente alle ore 23:59 del 4 giugno 2025. Si raccomanda vivamente di avviare la procedura di candidatura con anticipo per evitare eventuali problematiche tecniche o ritardi nella compilazione.