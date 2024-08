Concorso Comune di Napoli 2024, 130 posti: 63 sono per istruttori e funzionari tecnici

Il Comune di Napoli ha indetto un nuovo concorso per il 2024, con l’obiettivo di coprire 130 posti in vari profili professionali, sia a tempo indeterminato che determinato. Di questi la maggior parte è riservata ai profili tecnici: sono infatti a concorso 50 posti a tempo indeterminato per il profilo di Istruttore Tecnico, 5 posti a tempo determinato (2 anni) per il profilo di Istruttore tecnico, a valere sul Fondo Bradisismo, e 8 posti a tempo determinato (2 anni) per il profilo di funzionario tecnico, sempre a valere sul Fondo Bradisismo.



Questa selezione rientra nel Piano triennale dei Fabbisogni del Personale 2024-2026. L’iscrizione va effettuata entro il 25 agosto 2024, esclusivamente online su InPA. Vediamo tutti i dettagli del Concorso Comune di Napoli 2024, dal bando fino alla preparazione alle prove di selezione.



Concorso Comune Napoli tecnici, suddivisione dei posti Ecco la suddivisione dei posti per i profili tecnici: 50 unità da inquadrare nell’Area Istruttori con profilo di Istruttore tecnico (cod. TEC/C_2024_TI ), a tempo pieno e indeterminato ;

(cod. ), ; 5 unità da reclutare nell’Area Istruttori con profilo di Istruttore tecnico (cod. TEC/C_2024_TD ), da inquadrare con contratto di durata biennale, a valere sul Fondo Bradisismo;

(cod. ), da inquadrare con contratto di durata biennale, a valere sul Fondo Bradisismo; 8 unità da reclutare nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione con profilo di funzionario tecnico (cod. TEC/D_2024_TD), da inquadrare con contratto di durata biennale, a valere sul Fondo Bradisismo; I posti per i profili non tecnici sono invece i seguenti: 27 unità da reclutare nell’Area Istruttori con profilo di Istruttore amministrativo (cod. AMM/C_2024_TD ), di cui

da reclutare nell’Area Istruttori con profilo di (cod. ), di cui 21 unità, da inquadrare con contratto di durata triennale, a valere sul Fondo Povertà 2020;



6 unità, da inquadrare con contratto di durata biennale, a valere sul Fondo Bradisismo.

8 unità da reclutare nell’Area Istruttori con profilo di Agente di Polizia Locale (cod. POL/C_2024_TD1 ), da inquadrare con contratto di durata biennale, a valere sul Fondo Sicurezza Urbana;

da reclutare nell’Area Istruttori con profilo di (cod. ), da inquadrare con contratto di durata biennale, a valere sul Fondo Sicurezza Urbana; 2 unità da reclutare nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione con profilo di funzionario economico-finanziario (cod. FIN/D_2024_TD ), da inquadrare con contratto di durata biennale, a valere sul Fondo Bradisismo;

da reclutare nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione con profilo di (cod. ), da inquadrare con contratto di durata biennale, a valere sul Fondo Bradisismo; 30 unità da reclutare nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione con profilo di Assistente sociale (cod. ASS/D_2024_TD), da inquadrare con contratto di durata triennale, a valere sul Fondo Povertà 2020.

Concorso Comune Napoli tecnici, bando e requisiti Per partecipare al concorso, i candidati dovranno possedere innanzitutto i requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici previsti dalla normativa vigente (cittadinanza italiana, maggiore età, godimento dei diritti civili e politici, ecc.). Per i profili tecnici poi sono necessari i seguenti titoli di studio: A.1 Istruttore tecnico (cod. TEC/C_2024_TI) : Diploma di istruzione Secondaria di secondo grado (diploma quinquennale di scuola media superiore) di: geometra, perito edile, perito chimico, perito agrario o diploma di maturità rilasciato da Istituto tecnico industriale o da Istituto professionale per l’industria e l’artigianato che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria ovvero titolo di studio superiore, Diploma di Laurea in Architettura o Ingegneria o equipollente.

: Diploma di istruzione Secondaria di secondo grado (diploma quinquennale di scuola media superiore) di: geometra, perito edile, perito chimico, perito agrario o diploma di maturità rilasciato da Istituto tecnico industriale o da Istituto professionale per l’industria e l’artigianato che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria ovvero titolo di studio superiore, Diploma di Laurea in Architettura o Ingegneria o equipollente. B.3 Istruttore tecnico (cod. TEC/C_2024_TD) : Diploma di istruzione Secondaria di secondo grado (diploma quinquennale di scuola media superiore) di: geometra, perito edile, perito chimico, perito agrario o diploma di maturità rilasciato da Istituto tecnico industriale o da Istituto professionale per l’industria e l’artigianato che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria ovvero titolo di studio superiore, Diploma di Laurea in Architettura o Ingegneria o equipollente.

: Diploma di istruzione Secondaria di secondo grado (diploma quinquennale di scuola media superiore) di: geometra, perito edile, perito chimico, perito agrario o diploma di maturità rilasciato da Istituto tecnico industriale o da Istituto professionale per l’industria e l’artigianato che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria ovvero titolo di studio superiore, Diploma di Laurea in Architettura o Ingegneria o equipollente. B.5 Funzionario tecnico (cod. TEC/D_2024_TD) :

: Laurea Magistrale (LM): LM-23 Ingegneria civile; LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-4 Architettura e Ingegneria edile-architettura; LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali; LM-48 Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale; LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica; LM-21 Ingegneria biomedica; LM-22 Ingegneria chimica; LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni; LM-28 Ingegneria elettrica; LM-25 Ingegneria dell’automazione; LM-29 Ingegneria elettronica; LM-31 Ingegneria gestionale; LM-33 Ingegneria meccanica; LM-32 Ingegneria informatica; LM-34 Ingegneria navale; LM-30 Ingegneria energetica e nucleare; LM-3 Architettura del paesaggio; LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali; LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio; LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente ed il territorio; LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali; LM-74 Scienze e tecnologie geologiche; LM-79 Scienze geofisiche; LM-60 Scienze della natura o titoli equiparati secondo la normativa vigente.



Laurea (L): L-7 Ingegneria civile e ambientale; L-17 Scienze dell’architettura; L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia; L-8 Ingegneria dell’informazione; L-9 Ingegneria industriale; L-34 Scienze geologiche; L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Concorso Comune Napoli tecnici, prove di selezione La selezione si articolerà in: una prova preselettiva: è volta a ridurre il numero di candidati e consiste in 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 50 minuti . Questi quesiti riguardano le materie indicate nel bando di concorso e valutano le conoscenze di base necessarie per il ruolo specifico.

. Questi quesiti riguardano le materie indicate nel bando di concorso e valutano le conoscenze di base necessarie per il ruolo specifico. una prova scritta: 40 quesiti a risposta multipla da completare in 60 minuti . Le domande sono strutturate per verificare la preparazione su argomenti specifici legati al profilo professionale scelto.

. Le domande sono strutturate per verificare la preparazione su argomenti specifici legati al profilo professionale scelto. solo per i candidati al profilo di agenzi di Polizia Locale: una prova di efficienza fisica. La banca dati dei quesiti sarà messa a disposizione dei candidati, tramite apposita pubblicazione sul sito del Comune di Napoli, prima dello svolgimento delle prove concorsuali. Le eventuali prove preselettive e le prove scritte si svolgono esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

Concorso Comune Napoli tecnici, materie d’esame Le materie su cui occorre prepararsi sono: diritto costituzionale

ordinamento degli enti locali

diritto amministrativo, con particolare riferimento a: procedimenti amministrativi,

trasparenza, accesso agli atti, anticorruzione, codice dei contratti pubblici, protezione dei dati personali

trasparenza, accesso agli atti, anticorruzione, codice dei contratti pubblici, protezione dei dati personali disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei dipendenti pubblici

reati contro la pubblica amministrazione

normativa in materia di lavori pubblici e gestione del territorio

normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro

nozioni in materia di beni culturali

tecnica delle costruzioni

legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia e urbanistica

nozioni di estimo, catasto e topografia

occupazione ed espropriazione per pubblica utilità

lingua inglese

competenze digitali

Concorso Comune Napoli tecnici, come prepararsi