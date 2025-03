Nuovi concorsi Ministero del Turismo 2025: bandi in arrivo per 225 posti

FORMATO CARTACEO

Il Manuale è un ottimo strumento per la preparazione alle prove del nuovo esame per il conseguimento del titolo abilitativo all’esercizio della professione, alla luce della Nuova disciplina della professione di guida turistica (Decreto del Ministero del Turismo del 26 giugno 2024, n. 88).Il Manuale offre, infatti, una trattazione completa e aggiornata su tutte le materie richieste dal bando: • Storia dell’arte; • Geografia; • Storia; • Archeologia; • Diritto del turismo, accessibilità e inclusività della offerta turistica;• Disciplina dei beni culturali e del paesaggio.L’ultima parte del libro sarà dedicata alla prova tecnico-pratica con alcuni suggerimenti per la preparazione del candidato e una selezione di simulazionidi visita guidata. Nella sezione online collegata al volume sono disponibili: – simulatore online per ripassare gli argomenti di studio e esercitarsi in vista della prova scritta, – Tutor digitale per capire meglio gli argomenti, ripetere alcuni concetti, fare mappe e schemi, organizzare un piano studio e eseguire dei quiz sulle materie.

Maggioli Editore 2025