Concorsi INAIL 2024: 6 bandi per 577 posti (anche per tecnici), tutti i dettagli

Mentre il concorso INL per 750 ispettori tecnici è stato annunciato ma non è ancora uscito, sono stati pubblicati su InPA sei bandi di concorso per 577 posti all’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), per diversi profili professionali e distribuiti in tutta Italia.



Prende quindi il via ufficialmente, dopo anni di blocco del turnover, il maxi piano di reclutamento dell’INAIL, che probabilmente prevedrà un ulteriore step per consentire all’Istituto di arrivare alle annunciate mille assunzioni a tempo pieno e indeterminato entro la fine del 2024.



Dei 577 posti messi a concorso, 308 riguardano l’area dei funzionari (di cui 293 funzionari amministrativi e 15 assistenti sociali); i ruoli per professionisti di primo livello sono 78 (9 per avvocatura, 36 per consulenza tecnica per l’edilizia, 33 per consulenza tecnica salute e sicurezza); e i ruoli per i profili di terzo livello professionale sono 191 (83 per tecnologo e 108 per ricercatore). Vediamo tutti i dettagli.

Concorsi INAIL 2024, posti per ingegneri e architetti Nello specifico, i professionisti dell’area tecnica, in particolare gli ingegneri, possono avere accesso a molti dei posti messi a concorso da INAIL. Vediamo nel dettaglio. Architetti (laurea + abilitazione e iscrizione all’albo): possono partecipare alla selezione per 36 professionisti da impiegare presso la Consulenza tecnica per l’edilizia (CTE) – selezione B (22 posti totali);

(laurea + abilitazione e iscrizione all’albo): possono partecipare alla selezione per – selezione B (22 posti totali); Ingegneri (laurea + per alcuni posti, abilitazione e iscrizione all’albo): possono partecipare alla selezione per:

(laurea + per alcuni posti, abilitazione e iscrizione all’albo): possono partecipare alla selezione per: 36 professionisti da impiegare presso la Consulenza tecnica per l’edilizia (CTE) – entrambe le selezioni A e B, a seconda della specializzazione;

3 3 posti presso la consulenza tecnica salute e sicurezza (CTSS) ;

83 posti nel profilo professionale di Tecnologo ;

108 unità di personale con profilo professionale di Ricercatore – diverse aree disciplinari, a seconda della specializzazione.

Concorsi INAIL 2024, come prepararsi alle selezioni Come anticipato, le procedure concorsuali possono prevedere una prova preselettiva, in relazione al numero dei candidati, una o più prove scritte a risposta multipla o aperta, e una prova orale.