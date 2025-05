CoNaPE Masterclass: Salubrità, Comfort e Benessere Abitativo. Corso online in diretta con CFP

Un ambiente indoor sano e confortevole è oggi imprescindibile per la qualità della vita. Su questi temi si concentra la prima CoNaPE Masterclass: Salubrità, Comfort e Benessere Abitativo , che si terrà online tra novembre e dicembre 2025 (13, 20, 27 novembre e 4 dicembre 2025, ore 14:30-17:30 – con possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni).

Questa masterclass si inserisce nel progetto formativo del CoNaPE – Convegno Nazionale sulle Patologie Edilizie, ed è dedicata all’analisi e al controllo delle condizioni di salubrità degli ambienti indoor, affrontando le problematiche connesse a progettazione, materiali, ventilazione e qualità dell’aria. Il corso fornisce un approccio interdisciplinare e operativo alla progettazione salubre, affrontando le principali fonti di discomfort abitativo e offrendo strumenti aggiornati per il miglioramento del benessere psicofisico negli ambienti costruiti.

CoNaPE Masterclass: Salubrità, Comfort e Benessere Abitativo. Obiettivi e destinatari

Questa prima CoNaPE Masterclass ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una visione completa e integrata delle tematiche legate alla salubrità e al comfort abitativo, con particolare attenzione alla progettazione di edifici sani e sostenibili. Tra gli scopi principali del corso online:

acquisire conoscenze teoriche e operative per identificare le fonti di inquinamento indoor,

per identificare le fonti di inquinamento indoor, comprendere l’ interazione tra fattori ambientali e benessere psicofisico ,

, approfondire l’ uso di materiali a basse emissioni ,

, capire come progettare impianti di ventilazione efficaci,

efficaci, sapere come monitorare la qualità dell’aria interna e gestire in modo consapevole fenomeni come il radon.

La finalità complessiva è quella di promuovere un approccio progettuale orientato alla prevenzione, al comfort multisensoriale e alla tutela della salute degli occupanti.



La masterclass è destinata in particolare ai professionisti tecnici (architetti, ingegneri, geometri, periti), ai tecnici della pubblica amministrazione, agli amministratori di condominio, e agli operatori delle aziende di settore, ma anche ai cittadini interessati a queste importanti tematiche.



È in corso la richiesta di accreditamento per la formazione continua di Architetti e Geometri, mentre per gli Ingegneri la partecipazione è valida in regime di autocertificazione. Ai partecipanti (che avranno la possibilità di rivedere le registrazioni per un anno intero) verrà rilasciato attestato di partecipazione e verrà fornito il materiale didattico del corso.