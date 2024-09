I vantaggi di far parte di una Comunità Energetica Rinnovabile

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (cosiddette CER) rappresentano un’opportunità straordinaria per il settore energetico e per il territorio.



Portano numerosi benefici economici, ambientali e sociali a tutti gli attori coinvolti e sono destinate ad avere un ruolo di primo piano nella transizione verso un sistema energetico più sostenibile.



Come scegliere in quale CER entrare? Per garantire ai propri membri tutti i vantaggi previsti dalla legge, le CER devono affrontare alcune sfide, tra cui le incertezze normative e burocratiche. Attualmente, infatti, la regolamentazione in materia di Comunità Energetiche è in continua evoluzione, e questo può creare difficoltà se non ci si affida a professionisti del settore in grado di navigare il tema con abilità.



Per questo motivo, è consigliabile entrare in CER già avviate e promosse da realtà esperte nel settore, che garantiscono di operare nel pieno rispetto delle linee guida a livello nazionale. Del resto, per costituire una CER che funzioni è necessario informarsi e investire in strumenti all’avanguardia, proprio come ha fatto Svea Solar, azienda di riferimento nel settore del fotovoltaico che ha recentemente costituito la sua prima CER, a disposizione di tutti gli abitanti del nord Italia.



Quali sono, quindi, i vantaggi legati all’ingresso in una Comunità Energetica Rinnovabile? Possiamo dividerli in tre gruppi principali: i vantaggi ambientali, sociali ed economici.

Vantaggi ambientali e sociali Prima di tutto, le CER offrono importanti vantaggi ambientali: l’adozione di fonti di energia rinnovabile contribuisce in modo significativo alla riduzione delle emissioni di CO 2 e di altri gas serra. Oltretutto, il fatto che si produca energia a chilometro zero riduce la necessità di trasporto su lunghe distanze, minimizzando le perdite di rete e migliorando l’efficienza complessiva del sistema energetico.



Le CER promuovono anche una cultura della condivisione e del consumo energetico consapevole, visto che la partecipazione a una comunità energetica stimola l’aggregazione sociale, incentivando la collaborazione tra i membri e favorendo lo sviluppo di una rete di supporto locale. Inoltre, le CER permettono l’accesso all’energia a prezzi più contenuti anche alle fasce di popolazione più vulnerabili e possono quindi rappresentare una risposta concreta alla povertà energetica.