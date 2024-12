Cassetta di scarico da incasso, i vantaggi di una manutenzione semplificata

Al giorno d’oggi le cassette da incasso rappresentano la soluzione migliore per un bagno moderno. Rispetto alle cassette esterne, i modelli incassati offrono un design decisamente più discreto perché si integrano nelle pareti. Di fatto in questo modo scompaiono letteralmente alla vista, cosa che permette non solo di migliorare la resa estetica del bagno ma anche di fatto di risparmiare spazio.



Tuttavia, tra i contro c’è che rispetto alle cassette di risciacquo esterne, l’installazione e la manutenzione dei modelli da incasso può essere più complessa. Questo proprio perché l’installazione richiede il lavoro di pianificazione e installazione da parte di tecnici esperti. Inoltre, eventuali riparazioni possono risultare meno agevoli, poiché l’unità è incassata nella parete e si ha quindi meno spazio di manovra all’interno della cassetta.



Perché scegliere una cassetta da incasso Nonostante queste sfide, le cassette ad incasso si distinguono per la loro resa estetica pulita e moderna al quale si aggiunge anche l’efficienza idrica. Ecco perché il mercato offre sempre di più soluzioni che semplificano sia l’installazione ma soprattutto la manutenzione di questi prodotti.



Tra i diversi modelli in commercio, le cassette Schwab 199 della famiglia Fluidmaster sono una soluzione silenziosa, efficiente e facili da manutenere grazie ai semplici pannelli di accesso e le poche componenti interne.

I vantaggi di una cassetta da incasso di facile manutenzione La semplicità di manutenzione di queste cassette è data oltre che dalla progettazione, anche e soprattutto dalla presenza di pochi componenti interni. Questo design minimalista permette quindi non solo di ridurre le componenti da sostituire ma semplifica di molto anche le stesse operazioni di riparazione e sostituzione dei pezzi.



Nel dettaglio, la progettazione ergonomica permette un accesso rapido e agevole ai componenti interni, minimizzando i tempi di intervento e garantendo un funzionamento continuo ed efficiente del sistema. Inoltre, la disponibilità di pezzi di ricambio facilmente sostituibili assicura che le cassette possano essere mantenute in perfette condizioni nel tempo.



Riguardo invece le prestazioni, la tecnologia di scarico avanzata e i meccanismi di controllo del flusso assicurano un’efficienza idrica ottimale, riducendo il consumo d’acqua senza compromettere le prestazioni.

Manutenzione semplificata grazie a pochi componenti Ipotizziamo di dover eseguire la sostituzione del galleggiante o della valvola di scarico in una di queste cassette.



Per svolgere interventi di manutenzione simile in questo modello di cassette, basterà eseguire i seguenti passaggi. Rimozione della placca (con relativo supporto ed attuatori) In questo modo si accede all’interno della cassetta.

(con relativo supporto ed attuatori) In questo modo si accede all’interno della cassetta. Rimozione ponte di supporto dei tasti. A questo punto sarà possibile estratte la valvola di scarico o il galleggiante o entrambi a seconda delle necessità.

dei tasti. A questo punto sarà possibile estratte la valvola di scarico o il galleggiante o entrambi a seconda delle necessità. Estrazione valvola di scarico , questa si sblocca dall’alto e di conseguenza esternamente all’acqua. Aspetto molto importante perché non essendo immersa nell’acqua non vive di cristallizzazione. Inoltre è flessibile e può essere estratta in un solo movimento.

, questa si sblocca dall’alto e di conseguenza esternamente all’acqua. Aspetto molto importante perché non essendo immersa nell’acqua non vive di cristallizzazione. Inoltre è flessibile e può essere estratta in un solo movimento. Una volta chiuso il rubinetto dell’acqua sarà possibile svitare il raccordo di connessione idrica, questo viene già dotato della chiave in ABS che ne agevola ulteriormente lo smontaggio.

che ne agevola ulteriormente lo smontaggio. A questo punto basterà estrarre il galleggiante e sostituirlo. Il galleggiante in dotazione è il 747 Fluidmaster, questa valvola di riempimento ha la capacità di lavorare sia ad alta che a bassa pressione da 16 fino a 0,2 bar ed è molto silenziosa.

Varie tipologie di installazioni Queste cassette offrono diverse tipologie di installazione per adattarsi a varie esigenze di progetto dai tradizionali WC a pavimento, a moduli per WC sospesi fino al modulo autoportante per doppio servizio.



