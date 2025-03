Capriate lignee: conservare l’esistente o sostituire?

La stabilità delle capriate è un aspetto primario per la sicurezza degli edifici: esse, infatti, sono un elemento essenziale per il supporto della copertura. Eseguire analisi periodiche per riscontrare eventuali vulnerabilità è essenziale per determinare se è necessario intervenire e quale tipo di intervento adottare in base alla situazione.



Due sono le tipologie di intervento sulle capriate lignee che possono essere effettuate:

sostituzione completa : prevede la rimozione delle capriate esistenti e la costruzione di una nuova struttura che si integri con il fabbricato esistente;

: prevede la rimozione delle capriate esistenti e la costruzione di una nuova struttura che si integri con il fabbricato esistente; consolidamento locale: risolve le criticità con un’azione mirata, senza modificare la struttura originale.

Quando sostituire o consolidare? Per decidere se una capriata danneggiata deve essere sostituita, è necessaria una valutazione approfondita ed è opportuno considerare diversi fattori, che influenzano la scelta tra sostituzione o consolidamento.

Valutazione delle prestazioni e funzionalità della capriata esistente . La scelta tra sostituire o consolidare una capriata dipende dalla valutazione della sua capacità strutturale. Un’analisi approfondita aiuta a determinare se il danno è grave o risolvibile e, se la capriata è ancora funzionale, il consolidamento può essere una valida alternativa alla sostituzione.

. La scelta tra sostituire o consolidare una capriata dipende dalla valutazione della sua capacità strutturale. Un’analisi approfondita aiuta a determinare se il danno è grave o risolvibile e, se la capriata è ancora funzionale, il consolidamento può essere una valida alternativa alla sostituzione. Tutela del patrimonio storico – artistico . Gli interventi sulle capriate possono influire sul valore storico dell’edificio, poiché le capriate originarie sono testimonianze architettoniche da preservare. Sostituirle può compromettere l’autenticità del fabbricato, e in caso di edifici storici, potrebbero esserci vincoli che richiedono soluzioni conservative per mantenere l’integrità e risolvere le criticità.

. Gli interventi sulle capriate possono influire sul valore storico dell’edificio, poiché le capriate originarie sono testimonianze architettoniche da preservare. Sostituirle può compromettere l’autenticità del fabbricato, e in caso di edifici storici, potrebbero esserci vincoli che richiedono soluzioni conservative per mantenere l’integrità e risolvere le criticità. Costi dell’intervento . Sostituire la capriata ha un costo non indifferente: dall’acquisto dei materiali alla predisposizione del cantiere, dal montaggio dei ponteggi alla manodopera necessaria a rimuovere e ripristinare la copertura ed a tutte le fasi dell’intervento.

. Sostituire la capriata ha un costo non indifferente: dall’acquisto dei materiali alla predisposizione del cantiere, dal montaggio dei ponteggi alla manodopera necessaria a rimuovere e ripristinare la copertura ed a tutte le fasi dell’intervento. Durata dell’intervento. Sostituire una capriata comporta tempi considerevoli, che comprendono la progettazione, la modellazione, la ricerca dei materiali, la predisposizione del cantiere, l’apertura e il ripristino del tetto e la fase di sostituzione.

Preservare, non sostituire In passato, si preferiva sostituire la capriata per motivi di sicurezza, ma oggi si privilegia il consolidamento per ragioni economiche e per il valore storico degli edifici.



Il consolidamento rispetta il contesto e previene rischi per la sicurezza, allungando la vita della struttura. Le NTC raccomandano interventi mirati a ridurre le criticità locali e aumentare la sicurezza senza danneggiare il fabbricato e per la Soprintendenza è essenziale un approccio conservativo come scelta primaria.

RESISTECTO®: il consolidamento conservativo delle capriate lignee Per rispondere alle esigenze delle NTC, è stato sviluppato RESISTECTO®: la soluzione innovativa brevettata che consolida e rinforza la capriata esistente.



Il sistema è composto da flange sagomate, funi e componenti di connessione, che distribuiscono le forze per migliorare la capacità del sistema di sostenere il carico, senza comprometterne l’integrità ed assicurandone la stabilità.

Foto 1_Caratteristiche del sistema RESISTECTO®

Caratteristiche del sistema RESISTECTO® L’intervento di consolidamento di RESISTECTO® viene dimensionato sulla base del progetto redatto in collaborazione con il progettista. Il sistema è installato da squadre interne direttamente nel sottotetto, senza la necessità di ponteggi o la rimozione di parti di copertura. L’intervento ha una durata di pochi giorni: questo riduce disagi, tempi e costi.



RESISTECTO® approvato dalla Soprintendenza RESISTECTO® non solo rispetta la normativa in materia di sicurezza e conservazione, ma è anche approvato dalla Soprintendenza per l’installazione in edifici storici sottoposti a tutela.

Sostituire o consolidare: RESISTECTO® preserva le capriate La scelta tra sostituire o consolidare una capriata deve considerare gli aspetti tecnici e culturali. Con RESISTECTO®, il consolidamento è una soluzione sicura e rispettosa del patrimonio, che preserva la stabilità e l’aspetto storico. Il consolidamento tutela il patrimonio culturale, garantendo sicurezza e rispetto per la memoria storica.



