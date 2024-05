Caldaia murale a condensazione: Riello presenta FAMILY HM, massimo comfort ed alta efficienza

Riello presenta FAMILY HM, la nuova caldaia murale a condensazione top di gamma che offre i massimi livelli di comfort ed efficienza grazie all’elevata tecnologia. FAMILY HM, come tutte le caldaie Riello di nuova generazione, è IoT ready ed è predisposta sia per installazioni ibride, sia per operare con miscele di gas naturale e idrogeno fino al 20%. Riello fa parte di Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), leader mondiale nelle soluzioni intelligenti per il clima e l’energia, che fanno la differenza per le persone e il nostro pianeta per le generazioni future.



Vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche della nuova caldaia murale a condensazione Riello.



Le caratteristiche tecniche FAMILY HM, evoluzione della precedente gamma FAMILY, si distingue per l’ampio range di modulazione 1:13 che, riducendo la frequenza di accensioni e spegnimenti, contribuisce a rendere l’efficienza elevata e a ridurre i consumi. È presente anche un nuovo scambiatore in acciaio inox, con un rinnovato controllo di combustione adattivo ACC (Active Combustion Control) che migliora performance e rendimento e che consente l’auto-regolazione della combustione, eliminando la necessità di taratura iniziale.



Questo sistema di controllo intelligente permette alla caldaia di operare con diverse configurazioni di gas, lunghezze di tubi ed altitudini, per una combustione sempre sotto controllo con emissioni di gran lunga inferiori ai limiti imposti dalla normativa.

Foto 1_FAMILY HM opera con diverse configurazioni di gas, lunghezze di tubi ed altitudini, per una combustione con emissioni inferiori ai limiti imposti dalla normativa

Design elegante e dimensioni ridotte FAMILY HM ha un design elegante e moderno, caratterizzato da un’interfaccia evoluta a sviluppo verticale completamente touch, a colori e con visualizzazione grafica delle impostazioni. L’elettronica avanzata si combina con la semplicità di utilizzo, grazie anche a un tour guidato che illustra regolazione e settaggio in modo chiaro e intuitivo.



Grazie alle dimensioni ridotte (740x420x275 mm) e al peso contenuto (circa 28-30 kg) FAMILY HM è facilmente trasportabile e installabile a muro tramite apposita staffa di fissaggio a corredo.



In termini di comfort domestico, FAMILY HM offre un’alta silenziosità operativa: fino a 45 dB (5 dB in meno rispetto alla gamma precedente), grazie anche a nuovi materiali costampati, ancora più rigidi e resistenti.

Foto 2_FAMILY HM ha un design elegante e moderno con un’interfaccia evoluta a sviluppo verticale completamente touch a colori

Perché scegliere una caldaia murale a condensazione FAMILY HM? Come tutte le caldaie Riello di nuova generazione, anche FAMILY HM è proiettata al futuro e contribuisce a ridurre l’impatto ambientale. È infatti predisposta per operare con miscele di gas naturale e idrogeno fino al 20% ed è predisposta a raggiungere il 100% tramite un kit di conversione in via di sviluppo.



È inoltre imballata in una scatola in cartone certificato FSC (che attesta che la carta derivi da alberi di foreste gestite in maniera responsabile), completamente riciclabile e senza plastica e che riporta l’indice di riciclabilità delle componenti della caldaia.



“FAMILY HM rappresenta il top di gamma della nostra offerta murale” – ha dichiarato Roberto Manzoni, Product Manager Heating Products, Carrier Global Comfort Solutions, Riello – “sia in termini prestazionali, sia in termini di comfort grazie alla elevata tecnologia che la caratterizza. Tutti i modelli di Family HM hanno un’efficienza energetica stagionale del riscaldamento del 94%. Inoltre, i modelli Family HM Connect raggiungono la classe energetica A+. Abbiamo concentrato il meglio della tecnologia Riello in un prodotto davvero unico e dal design iconico: la particolare geometria di FAMILY HM ricorda infatti lo stile dei nostri celebri modelli dei primi anni 2000, reinterpretato, però, in chiave moderna”.



Sono disponibili 8 modelli di FAMILY HM: 5 in versione combinata (KIS) e 3 solo riscaldamento (IS). I modelli con estensione CONNECT sono forniti già equipaggiati di Hi, Comfort T300, il termostato evoluto che funziona anche come energy manager per la gestione di impianti ibridi intelligenti e connessi.