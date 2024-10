Bonus Mobili nel 2025 sì o no? Detraibili solo le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024

Se non ci saranno proroghe con la prossima Legge di Bilancio – come è probabile – il 2025 non vedrà la possibilità di usufruire del Bonus Mobili ed Elettrodomestici. Quindi, anche se si sta effettuando un intervento edilizio che si concluderà l’anno prossimo, per beneficiare della detrazione del 50% sull’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici le spese dovranno essere sostenute entro il 31 dicembre 2024.



Il Bonus Mobili 50%, come sappiamo, riguarda l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici collegato agli interventi di ristrutturazione edilizia che usufruiscono del Bonus Ristrutturazione 50%. Attualmente, il termine ultimo per accedere all’agevolazione è fissato al 31 dicembre 2024, e non si sa cosa succederà con la prossima Legge di Bilancio (>> trovi qualche ipotesi sulla sorte dei Bonus edilizi in questo articolo).



>> Vorresti ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis



Suggeriamo: FORMATO CARTACEO Il sole in casa: risparmia soldi con il fotovoltaico domestico Non importa che tu sia già a conoscenza di questa tecnologia o che, invece, non abbia idea di cosa sia un impianto fotovoltaico. Con questo libro inizieremo dalle basi per arrivare a comprendere cosa scegliere e perché, come tenere attivo, manutenere e migliorare (revamping e repowering), nei lunghi anni a venire, il tuo impianto fotovoltaico domestico, facendoti risparmiare sulla bolletta energetica.I recenti cambiamenti nel mercato dell’energia hanno fatto crescere notevolmente la sensibilità sugli aspetti energetici e sulle soluzioni che ognuno di noi può adottare per difendersi dal “mercato” ed avere, al contempo, maggiore libertà di vivere la propria casa: una di queste soluzioni, è, indubbiamente, l’acquisto di un impianto fotovoltaico.Come districarsi tra le varie tecnologie, tra gli annunci pubblicitari, i falsi miti, le innovazioni e le statistiche, gli accessori, l’accumulo di energia in batterie, insomma, come scegliere consapevolmente il nostro impianto fotovoltaico? Questo libro fornisce una risposta a tutte queste domande e a molte altre. L’indice è molto dettagliato per permettere di trovare facilmente l’argomento che si cerca. Per chi lo necessita, è possibile saltare al punto desiderato e anticiparlo nella lettura rispetto al resto della trattazione. Infatti, ogni capitolo è pensato in modo da abbracciare il mondo che lo riguarda, rendendolo quasi un libro nel libro. L’Autore ha trattato tutti gli aspetti degni di nota, non solo nel preacquisto, ma anche nel post-acquisto, mantenendo sempre la lettura veloce, immediata e non troppo tecnica, quindi fruibile e discorsiva, ma comunque esauriente e rigorosa.Enrico De RonziIngegnere che dal 2007 si occupa di impianti fotovoltaici, nasce come progettista dipendente, poi ha avuto una fase da imprenditore nel fotovoltaico chiavi in mano e da libero professionista. Per la lunga esperienza nel campo del fotovoltaico residenziale, maturata in quasi tutti gli aspetti che caratterizzano questa tipologia di impianti, al momento si dedica al ruolo di trouble solver (gestisce e risolve problematiche di complessità elevata) presso un’azienda di rilevanza ed operatività a livello nazionale. Enrico De Ronzi | Maggioli Editore 2024 19.95 € Scopri di più

Bonus Mobili per interventi edilizi tra 2024 e 2025: cosa si può detrarre? Per le spese sostenute nel 2024, come abbiamo visto, è possibile usufruire di una detrazione del 50% su un importo massimo di 5 mila euro (ottenendo quindi un massimo di 2500 euro di rimborso, in 10 anni, previo inserimento delle spese sostenute nel proprio 730).



Spesso però i dubbi dei contribuenti riguardano i lavori a cavallo di due anni, e quindi ad esempio il pagamento di acconti entro il 2024, con saldo successivo nel 2025. In questi casi, come indicato dalla normativa vigente, solo le spese effettivamente sostenute entro il 31 dicembre 2024 saranno detraibili al 50%.



Le regole stabilite dall’articolo 16, comma 2, del decreto legge n. 63/2013 prevedono che l’acquisto di mobili ed elettrodomestici sia collegato a lavori di ristrutturazione, ma senza che sia necessario attendere la conclusione dei lavori per poter effettuare l’acquisto. Quello che conta, infatti, è l’inizio dei lavori, che deve essere precedente al primo acquisto di mobili/elettrodomestici.