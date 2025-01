Acquisto agevolato tende e zanzariere, quale detrazione sfruttare?

Cambiano le percentuali di detrazione ma è confermata la lista degli interventi ammessi all’Ecobonus. Anche in questo 2025, quindi, sarà possibile ottenere le detrazioni per le schermature solari, categoria nella quale rientrano le tende, ma anche le pegole bioclimatiche e le zanzariere.



Il Bonus è pari al 50% per la prima casa e al 36% per gli altri immobili. Detrazione ammessa a patto che si tratti di prodotti che rispettano le regole stabilite dall’ENEA.



No all’agevolazione, invece, per gli elementi strettamente d’arredo. Vediamo dunque le regole da rispettare per avere il Bonus tende nel 2025.



Schermature solari e requisiti minimi Tecnicamente le schermature solari, categoria nella quale rientrano anche le tende, ricomprende tutte quelle strutture “tecniche” applicate all’interno, all’esterno o integrate con la superficie vetrata, che garantiscono un fattore di trasmissione solare, accoppiato a quello della superficie vetrata della quale sono a copertura, inferiore o uguale al valore di 0,35 valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501.



Poiché l’obbiettivo delle schermature solari e quindi la ragione della detrazione, è la riduzione del calore interno all’immobile, queste strutture possono essere installate esclusivamente a protezione di vetrate che affacciano sulle pareti esposte a Sud, Est e Ovest, e debbono essere mobili per potersi adattare alle variazioni della luce solare nell’arco della giornata.



Per poter rientrare nell’agevolazione le schermature dunque devono essere: applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili/smontabili dalle tende;

a protezione di una superficie vetrata;

mobili;

realizzate con materiali con specifiche caratteristiche tecniche. Niente agevolazione dunque per i semplici elementi di arredo, come ribadito espressamente dall’Agenzia delle entrate con la circolare 28/2022.

Caratteristiche e norme tecniche di riferimento Nello specifico le caratteristiche tecniche sono quelle indicate nell’allegato M al D.lgs. 311/2006 in materia di rendimento energetico nell’edilizia.



L’allegato contiene le norme tecniche relative alla metodologia di calcolo del fabbisogno energetico indicando come riferimento le normative UNI e CEN vigenti relativamente al settore di riferimento.



Nel caso delle schermature solari esterne le norme tecniche sono le seguenti: UNI EN 13561 Tende esterne requisiti prestazionali compresa la sicurezza (in obbligatorietà della marcatura CE);

UNI EN 14501 Benessere termico e visivo caratteristiche prestazioni e classificazione;

UNI EN 13363.01 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate; calcolo della trasmittanza totale e luminosa, metodo di calcolo semplificato;

UNI EN 13363.02 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate; calcolo della trasmittanza totale e luminosa, metodo di calcolo dettagliato.

Quali tende con il Bonus Nel rispetto dei requisiti appena visti le tende possono essere di tutti i tipi, ossia: tende a telo avvolgibile;

tende a rullo;

tende a braccio;

tende a lamelle orientabili (veneziane);

coperture tessili per gazebo;

tende frangisole. Le caratteristiche tecniche debbono essere asseverate dal produttore.

Le spese detraibili L’Ecobonus spetta per le spese effettivamente sostenute per: fornitura e posa in opera;

opere provvisorie ed accessorie;

prestazioni professionali necessarie alla realizzazione delle opere e della documentazione tecnica occorrente. In caso di sostituzione di vecchie schermature solari occorre la certificazione che la nuova installazione garantisce un miglioramento in termini di risparmio energetico, altrimenti il bonus non è ammesso. In questo caso comunque rientrano tra le spese detraibili anche quelle di eventuale smontaggio e dismissione delle vecchie schermature.



Per l’agevolazione occorre effettuare la pratica all’ENEA e allegare l’asseverazione dei requisiti e dei costi massimi, nel rispetto del D.M. del 14 febbraio 2022 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica che all’allegato A stabilisce i costi massimi specifici agevolabili per le tipologie di intervento che hanno effetto sull’efficienza energetica degli edifici, comprese le schermature solari. In questo caso di tratta di 276 euro a metro quadro.



Il costo massimo non include l’IVA, né le prestazioni professionali eventualmente sostenute, né le opere strettamente correlate all’intervento, né la manodopera per l’installazione. Il limite riguarda quindi la sola fornitura.

Il calcolo del risparmio energetico Sono agevolabili, come detto, solo le schermature che rispettano i requisiti minimi di risparmio energetico previsti a seconda della zona climatica. Per questo l’ENEA mette disposizione in forma gratuita un’applicazione di ausilio per utenti e tecnici per il calcolo del risparmio annuo di energia primaria non rinnovabile per le schermature solari a questo indirizzo.



Per la compilazione occorre ricordare che l’impianto termico esistente, se presente, va inserito. Se c’è presenza di impianto di climatizzazione estiva nell’unità immobiliare oggetto dell’intervento, va spuntata la casella “Presenza dell’impianto di condizionamento estivo” dal momento che le schermature a protezione di superfici vetrate sviluppano la loro funzione di risparmio energetico essenzialmente nella stagione estiva. È comunque prevista la possibilità, in caso di assenza dello specifico impianto, di inserire il valore “0” nel campo relativo al “Risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile”.

Bonus anche per le zanzariere Nell’ambito delle schermature solari, nel rispetto dei requisiti appena visti, possono rientrare anche le zanzariere. È stata la stessa Agenzia delle entrate, con la consulenza giuridica 10/2020, a dare pieno riconoscimento alle zanzariere come elemento oscurante, riconoscendo quindi la possibilità di un acquisto agevolato.



Ovviamente per essere considerate come sistemi oscuranti le zanzariere dovranno presentare le caratteristiche richieste per far parte della categoria delle schermature solari, quindi garantire, in accoppiata con il vetro, il fattore di trasmittanza solare richiesto.