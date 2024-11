BIM (K)now! 2024: l’Università di Napoli ospita il convegno su BIM e Intelligenza Artificiale

Con l’avanzare della digitalizzazione e l’adozione sempre più ampia del Building Information Modeling (BIM), il settore delle costruzioni e dell’architettura sta attraversando una trasformazione strutturale.



Questo cambiamento sta ridisegnando processi e obiettivi, aprendo nuove opportunità strategiche per gli operatori del settore. In questo contesto innovativo si distingue BIM (K)now!, un format creato per sostenere i professionisti nell’affrontare le sfide e sfruttare le possibilità offerte dalle tecnologie emergenti, fornendo strumenti avanzati per la progettazione e la gestione delle informazioni, in risposta alle esigenze di un mercato sempre più competitivo e interconnesso.



Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Le origini di BIM (K)now! Attivo dal 2020, il ciclo di conferenze BIM (K)now!, format di Vittorio Andrea Sellaro, ideato nell’ambito dell’iniziativa Design Data Users, si è rapidamente affermato come un appuntamento di riferimento per la formazione avanzata su digitalizzazione e Building Information Modeling (BIM).



Fin dai primi incontri, organizzati in modalità webinar, BIM (K)now! ha attratto una platea sempre più ampia e diversificata, consolidandosi grazie alla qualità dei contenuti e all’approccio innovativo. Il format risponde con efficacia alla crescente richiesta di aggiornamento professionale in un comparto in rapida evoluzione.

L’importanza della formazione Sotto la guida visionaria di Vittorio Andrea Sellaro, Contract Professor presso l’Università degli Studi di Pavia, BIM (K)now! ha saputo rispondere alla necessità di formazione professionale nei temi cruciali dell’industria delle costruzioni, coinvolgendo esperti di altissimo profilo e offrendo contenuti che spaziano dalle strategie digitali alle tecnologie più avanzate.



Questo format ha la capacità di individuare e affrontare le sfide e le opportunità derivanti dalla digitalizzazione, parlando non solo agli studenti di architettura e ingegneria, ma anche a professionisti come architetti, ingegneri, giuristi e dirigenti pubblici.

BIM e intelligenza artificiale: il programma Dopo l’ultima presenza (12 ottobre 2024) alla fiera SAIE di Bologna, ospite dello stand di SkeinBim, BIM (K)now! avrà come sede ospitante l’Università degli Studi di Napoli Federico II il 23 novembre 2024 con una conferenza dal titolo “BIM e intelligenza artificiale”.



La conferenza si terrà presso il Dipartimento di Architettura, Palazzo Gravina, in via Monteoliveto 3 a Napoli, nell’Aula Gioffredo, dalle 10:00 alle 13:00 e ospiterà lo studio ACPV Architects, rappresentato da Vincenzo Panasiti e Emiliano Capasso, rispettivamente Deputy Head of BIM e Head of BIM @ACPV ARCHITECTS e la società di ingegneria BIMON, specializzata in consulenza e progettazione digitale, con la partecipazione di Riccardo Pagani, CEO di BIMON.



Ad aprire i lavori Massimiliano Campi, Full Professor all’Università degli Studi di Napoli Federico II, Domenico Asprone, Full Professor all’Università degli Studi di Napoli Federico II e Valeria Cera, Tenure-Track Assistant Professor all’Università degli Studi di Napoli Federico II; l’intera conferenza avrà come media partner Bimeet (il primo podcast italiano dedicato al BIM diretto da Roberto Dallavilla).



Questo evento esplicita concretamente l’approccio di Vittorio Andrea Sellaro: un’opportunità di formazione sul processo BIM legato all’Intelligenza Artificiale, illustrando le potenzialità future di questa integrazione e approfondendo casi studio e soluzioni operative. La partecipazione a questi incontri è dunque d’obbligo per i professionisti che desiderano mantenersi aggiornati sugli ultimi sviluppi tecnici e normativi del processo BIM.



Vittorio Andrea Sellaro, Organizzatore Coordinatore e Moderatore dell’evento, ha coltivato il Format BIM (K)now! consolidando la sua posizione di appuntamento di riferimento per il settore, offrendo da oltre quattro anni opportunità di aggiornamento e confronto autorevole per il mondo delle costruzioni e dell’architettura.



L’evento riconoscerà CFP per gli iscritti all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Napoli e Provincia (sarà presente a BIM (K)now! l’Arch. Ferdinando Natale Giampietro), a testimonianza della bontà del valore dell’iniziativa. Qui è disponibile il LINK per prenotare il proprio posto.



PROGRAMMA 10:00 Start

Start 10:00 Registrazione partecipanti

Registrazione partecipanti 10:05 Saluti ed introduzione [ Prof. Vittorio Andrea Sellaro (Moderatore) ]

Saluti ed introduzione [ ] 10:15 Saluti istituzionali [ Prof. Massimiliano Campi / Prof. Domenico Asprone / Prof.ssa Valeria Cera / Arch. Ferdinando Natale Giampietro / Roberto Dallavilla (Mp) ]

Saluti istituzionali [ ] 10:45 Intervento ospiti [ Acpv Architects / Bimon ]

Intervento ospiti [ ] 11:55 Conclusione [ Prof. Vittorio Andrea Sellaro (Moderatore) / Prof.ssa Valeria Cera ]

Conclusione [ ] 12:10 Dibattito finale

Dibattito finale 13:00 Chiusura dei lavori

Comunicato stampa a cura di Vittorio Andrea Sellaro