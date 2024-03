Cassa Geometri: rinnovati i bandi di scambio intergenerazionale, tutoraggio e aggregazione

La Cassa Geometri ha annunciato il rinnovo, per il secondo anno consecutivo, dei bandi dedicati agli iscritti e relativi alla concessione di contributi a favore delle iniziative di aggregazione professionale, scambio intergenerazionale e tutoraggio.



A partire dal 1° marzo 2024, con un impegno finanziario complessivo di 4 milioni di euro, questi bandi si collocano al centro di un programma volto a potenziare il welfare per i geometri, affrontando le sfide di un mercato del lavoro in evoluzione e promuovendo l’integrazione delle competenze tra le diverse generazioni.



Le domande di partecipazione, per entrambi i bandi, dovranno essere trasmesse mediante compilazione del form online a partire dal giorno 1° marzo 2024 ed entro, e non oltre, le ore 13.00 del 31 maggio 2024.



Bando geometri aggregazione professionale: come partecipare Il bando di aggregazione professionale prevede un contributo di 1.500.000 di euro destinato a incentivare l’unione tra professionisti che operano in modo individuale, promuovendo la costituzione di entità giuridiche come società o associazioni, anche interprofessionali.



L’obiettivo è quello di incrementare i redditi professionali attraverso la collaborazione e la condivisione delle risorse. I requisiti per accedere a questi fondi includono la non appartenenza a altre società o associazioni e la regolarità nei pagamenti contributivi.



Gli iscritti che intendano presentare istanza per l’ottenimento del contributo non possono far parte di altre società o associazioni e devono risultare in regola con il pagamento della contribuzione. La domanda di ammissione al contributo, inoltre, è subordinata all’impegno dei soggetti aderenti a costituire o aderire ad una società tra professionisti o un’associazione tra professionisti entro 30 giorni dalla data di ammissione al beneficio e, nel caso di società interprofessionale, all’impegno da formalizzarsi con apposito atto della società, di tutti i soci a versare il contributo ricevuto dalla Cassa in favore dei soci geometri.



Il progetto ha durata triennale e, in caso di scioglimento anticipato della società o dell’associazione tra professionisti, agli aderenti verrà riconosciuto soltanto il contributo una tantum nel caso in cui la società o associazione sia stata appositamente creata per l’adesione al progetto.

Bando geometri scambio intergenerazionale e tutoraggio: come partecipare Con uno stanziamento di 2.500.000 euro, il secondo bando mira a creare un legame tra geometri senior, con almeno 10 anni di iscrizione alla Cassa, e geometri junior, neoiscritti o con meno di 10 anni di attività.



Questo percorso virtuoso di tutoraggio intende trasferire competenze teorico-pratiche e organizzative dai più esperti ai più giovani, arricchendo il patrimonio professionale di quest’ultimi.



L’accordo ha durata quinquennale.