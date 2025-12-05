ANAS cresce: oltre 2000 assunzioni in 3 anni e altre 900 entro il 2028

Nel corso di una lectio magistralis all’Università di Roma LUMSA che si è tenuta il 2 dicembre scorso, l’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha dichiarato che negli ultimi tre anni Anas ha registrato una crescita significativa della propria forza lavoro, “con un incremento di oltre 1000 dipendenti, pari al 15% dell’organico”, aggiungendo che “il piano industriale prevede entro il 2028 un’ulteriore crescita di oltre 900 persone” con un incremento del 12% rispetto a oggi.
I nuovi inserimenti in Anas
L’Amministratore Delegato ha proseguito dettagliando i nuovi inserimenti: “Negli ultimi 36 mesi sono state inserite circa 2000 risorse, senza considerare il personale impegnato in attività stagionali, di cui il 75% destinato alle aree tecniche e di presidio della rete“, su tutto il territorio nazionale (32% Nord; 41% Centro; 27% Sud)
Una quota significativa, pari a quasi la metà degli ingressi, ha riguardato – ha specificato l’AD – ruoli chiave come Direttori Lavori, Direttori Operativi, Ispettori di Cantiere ed Ispettori di Opere d’arte. “Queste azioni consentono ad ANAS di affrontare le sfide del settore infrastrutturale e dei trasporti e garantire il raggiungimento degli obiettivi strategici”, ha dichiarato.
Nel corso del suo intervento l’AD si è concentrato sull’impegno economico dell’azienda, che nel corso di quest’anno ha avviato gare per un valore totale di 2,1 miliardi di euro, di cui circa 1,9 miliardi pubblicati dalla Direzione Generale e i restanti 190 milioni di euro dalle Strutture Territoriali.
“Il nostro lavoro – ha concluso Gemme – non è una mera esecuzione di opere ma un’azione di impatto sul futuro economico e sociale dei territori. Ogni investimento in infrastrutture è un contributo diretto alla competitività e alla qualità della vita del nostro Paese. Questo settore, come affermano diversi studi internazionali, è il più potente moltiplicatore di ricchezza. Ricordo in particolare che dietro ogni cantiere Anas, dietro ogni opera, vi è la creazione di posti di lavoro stabili e qualificati, una maggiore sicurezza stradale e un miglioramento della connettività fra territori“.
Attendiamo novità sulle prossime assunzioni.
