Gli aspetti da valutare prima di acquistare un impianto fotovoltaico

Quando si valuta l’acquisto di un impianto fotovoltaico, è fondamentale informarsi non solo sugli aspetti tecnici, ma anche sugli incentivi e le agevolazioni fiscali disponibili. Le normative in materia di energia rinnovabile cambiano frequentemente, pertanto è consigliabile consultare fonti ufficiali statali per ottenere informazioni aggiornate.



Vediamo nel dettaglio quali sono gli aspetti tecnici, economici e burocratici da valutare prima di acquistare un impianto fotovoltaico.

Le informazioni riportate in questo articolo sono contenute nel volume Il sole in casa: risparmia soldi con il fotovoltaico domestico di Enrico De Ronzi, edito da Maggioli Editore.

Acquistare un impianto fotovoltaico: gli incentivi disponibili nel 2024 Il Superbonus al 110%, che includeva l’installazione di impianti fotovoltaici, non è più in vigore. A partire dal 2024, l’incentivo è stato ridotto al 70% ed è applicabile solo ai condomini. Questo significa che chi vive in un condominio può ancora beneficiare di una detrazione fiscale per l’installazione di pannelli solari.



Il Bonus Ristrutturazione, che prevede una detrazione fiscale del 50%, è disponibile anche per le singole unità abitative. Questo incentivo è distribuito in quote annuali spalmate su 10 anni. Inoltre, è possibile usufruire di un’IVA agevolata al 10% per le case esistenti e al 4% per le nuove costruzioni che prevedono opere di risparmio energetico. Vale non solo per un impianto fotovoltaico, ma anche per le batterie di accumulo.



Lo Scambio sul Posto (SSP) sta progressivamente lasciando spazio al Ritiro Dedicato (RID) a partire dal 2024. Il RID, gestito dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), consente al produttore di vendere l’energia immessa in rete. Questo regime è alternativo alla vendita sul libero mercato, che è più complessa e meno conveniente per i piccoli produttori.



Il RID prevede due meccanismi di remunerazione: i Prezzi Minimi Garantiti (PMG) e il Prezzo Zonale Orario (PO). Il PO è variabile e non stabilito a priori, invece il PMG è stabilito solitamente ogni anno.

Garanzie sui componenti dell’Impianto fotovoltaico I moduli fotovoltaici sono garantiti sia per difetti di fabbrica (generalmente 10 anni) sia per la produzione (spesso di 25 anni o più), con una garanzia che copre una perdita di potenza annuale (solitamente 0,7% all’anno).



È importante leggere attentamente le condizioni di garanzia e considerare tutte le variabili, come la resistenza a vento e neve.



Gli inverter, cruciali per il funzionamento dell’impianto, hanno garanzie variabili dai 3 ai 5 anni, spesso estendibili a 10 anni. Alcune aziende offrono estensioni di garanzia al momento dell’acquisto, per cui è consigliabile valutare queste opzioni.



Gli ottimizzatori, che migliorano l’efficienza dell’impianto, hanno solitamente garanzie di circa 25 anni.



Le batterie, che immagazzinano l’energia, sono garantite per 5-10 anni, ma la loro durata può essere prolungata con una corretta manutenzione.



Altra componentistica elettrica, se non diversamente specificato, ha 2 anni di garanzia.

Polizze assicurative Data l’esposizione agli agenti atmosferici, è consigliabile stipulare una polizza assicurativa che copra l’intero impianto fotovoltaico contro danni da grandine, vento e altri eventi naturali.



Molte polizze casa possono essere estese per includere l’impianto fotovoltaico. È essenziale leggere attentamente le clausole dell’assicurazione, comprese le franchigie e le esclusioni.

Burocrazia e pratiche amministrative: iter semplificato, ordinario e pratiche supplementari La procedura burocratica per l’installazione di un impianto fotovoltaico può variare. In molti casi, si ricade nell’iter semplificato che prevede la compilazione di due moduli presso il portale del distributore di zona. Il primo modulo è molto veloce, si mettono i dati anagrafici e qualche dato sull’impianto e la data di inizio lavori. Finito l’impianto, completo di autotest e collaudato, si potrà compilare ed inoltrare l’allegato due, di cui fa parte il regolamento di esercizio con tutti gli allegati e la data di fine lavori.



In alcuni casi, si rende necessario un iter ordinario più complesso che prevede una domanda di connessione e ulteriori pratiche presso il portale di Terna (GAUDÌ) per il censimento dell’impianto. Successivamente, sarà necessaria una pratica presso il GSE per lo scambio sul posto o il ritiro dedicato, oltre alla pratica ENEA per ottenere gli incentivi energetici.