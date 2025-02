Allarme inquinamento indoor: il 74% delle persone è in ansia per la qualità dell’aria

Sentendo la parola “inquinamento”, si pensa subito a quello legato all’ambiente esterno, trascurando del tutto la qualità dell’aria degli spazi indoor. Eppure alcune recenti ricerche come quella condotta dall’ENEA hanno confermato che questa sia, sorprendentemente, più inquinata rispetto a quella esterna.



Un’aria più pulita negli ambienti di lavoro e negli spazi indoor, potrebbe dunque favorire il benessere personale oltre a migliorare le performance lavorative.



La “air quality anxiety” e le preoccupazioni nei luoghi di lavoro

Nel Nord America, come svelato dal portale specializzato Air Quality News, l’emergenza si è già trasformata in una vera e propria fobia, soprannominata “air quality anxiety”, con il 74% della popolazione che si sente in ansia per la qualità dell’aria negli spazi interni. Questa paura ha consequenzialmente stravolto le priorità di collaboratori e cittadini i quali, nel 70% dei casi, ritengono che il proprio spazio di lavoro necessiti di un miglioramento della salubrità dell’aria e il 69% considera un problema la mancanza di investimenti in salute e sicurezza. Infine, il 39% considera la qualità dell’aria nel proprio luogo di lavoro scarsa o pessima.



Perché è così importante mantenere una buona qualità dell’aria negli spazi chiusi?



Le fonti di potenziali inquinanti, come pesticidi, fumo passivo, stufe e caloriferi, all’interno degli edifici sono tante e possono incidere drasticamente sulla salute causando persino stati di ansia e depressione. Infatti, uno studio, come svelato anche sulle colonne del Guardian, ha trovato un legame tra l’inquinamento atmosferico e la salute mentale, confermando che, oltre a causare danni alla salute fisica come disturbi respiratori, esso può avere effetti negativi anche sul benessere psicologico. L’aspetto positivo è che esistono numerose soluzioni che si può fare per migliorare la qualità dell’aria indoor e molte di queste consistono in gesti semplici da integrare nel quotidiano.



“L’inquinamento indoor è un problema spesso sottovalutato, ma che ha un impatto diretto sul nostro benessere sia fisico che psicologico– dichiara Raffaella Moro, CEO della company REair, che opera nel campo della ricerca e produzione delle eco-tecnologie per la depurazione dell’aria esterna e interna agli edifici – È necessario trovare delle soluzioni efficaci per rendere più salubri gli ambienti in cui trascorriamo la maggior parte del nostro tempo, come abitazioni, uffici e spazi pubblici. Questa forma di contaminazione, spesso invisibile, è altrettanto dannosa per la salute a causa di sostanze come polveri sottili, composti organici volatili e agenti patogeni che si accumulano negli spazi chiusi. Fortunatamente ci sono sia delle soluzioni ad hoc per il miglioramento dell’aria circostante, partendo dalle nanotecnologie fotocatalitiche eCoating per gli ambienti indoor, fino ad arrivare ai semplici gesti quotidiani da integrare facilmente durante il corso delle nostre giornate, come aprire regolarmente le finestre per permettere la circolazione costante dell’aria o banalmente l’utilizzo di purificatori d’aria che agiscono in maniera funzionale nella pulizia dell’aria indoor. Queste azioni, se adottate quotidianamente, possono contribuire a creare ambienti più salubri e a ridurre i rischi, migliorando significativamente la nostra salute”, conclude Raffaella Moro.



“La salute del pianeta e i cambiamenti climatici sono oggi all’attenzione del mondo scientifico, delle istituzioni e delle politiche europee – chiarisce il Prof. Angelo Del Favero, Consigliere delegato R&S di REair e già direttore generale dell’Istituto Superiore di Sanità – Si rende pertanto necessaria anche una risposta incisiva e un impegno da parte del mondo produttivo nell’individuare processi con metodi scientificamente corretti che possano agire sulla qualità dell’aria, sull’inquinamento e di conseguenza sulla salute dei cittadini”.