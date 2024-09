Violazione delle distanze legali nelle costruzioni: come stimare il danno?

Le distanze legali sono da sempre uno dei motivi principali di litigio fra vicini, tant’è che il codice civile gli dedica la sezione VI stabilendo all’art. 873 che le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, debbono essere tenute a distanza non minore di tre metri, lasciando ai regolamenti locali la facoltà di stabilire una distanza maggiore, con disposizioni integrative, generalmente dettate dalle norme attuative dei piani regolatori generali che, se trasgredite, concedono al vicino la facoltà di ottenere la riduzione in pristino, oltre al risarcimento del danno subito.



La verifica del danno La Cassazione *ha stabilito che una norma contenuta nello strumento urbanistico locale è integrativa della disciplina prevista dal codice civile in materia di distanze tra costruzioni se regola, con qualsiasi criterio o modalità, la misura dello spazio che deve essere osservato tra gli edifici.



Qualora insorga una controversia a causa della presenza di opere edili realizzate in difformità dei regolamenti edilizi o dei piani regolatori comunali è necessario determinare se l’abuso costituisca una violazione del codice e delle disposizioni integrative, in quanto nel primo caso compete al soggetto leso nei propri diritti il risarcimento del danno, mentre nel secondo anche la riduzione in pristino, mediante la rimozione dell’opera edificata contra legem.



Per la verifica del danno è del tutto ininfluente la presenza di regolari autorizzazioni amministrative e la conformità delle opere a tali autorizzazioni; infatti, la sola presenza di opere abusive o difformi non può costituire motivo di risarcimento; allo stesso modo la presenza di un’opera debitamente conforme ad un atto autorizzativo non rende il proprietario della stessa indenne da eventuali violazioni delle disposizioni sulle distanze.



Riepilogando:

Violazione delle distanze previste dal codice civile e dalle norme integrative ✓ ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell’illecito

✓ risarcimento del danno subito Violazione delle distanze non previste dal codice civile e dalle norme integrative ✓ risarcimento del danno subito

La stima del danno La valutazione del danno provocato dalla violazione delle norme sulle distanze legali necessita di una complessa attività, finalizzata all’individuazione dei reali pregiudizi determinati a carico della proprietà confinante. Il risarcimento può essere calcolato in base a vari criteri; tuttavia, la Cassazione * ritiene che in primo luogo si debba tenere conto della perdita di valore del fabbricato danneggiato dalla violazione. Si tratta di stimare il minor valore, tenendo conto della effettiva limitazione del pieno godimento del fondo a causa della diminuita panoramicità, esposizione alla luce e al sole, comodità di accesso, e altri fattori che hanno comportato un deprezzamento commerciale.



Il procedimento sicuramente più appropriato per determinare tale deprezzamento è quello per valore complementare, stimando il valore dell’immobile prima e dopo l’abuso.



Un altro metodo consiste invece nell’opposto di quello precedente, ossia nella stima dell’incremento di valore conseguito dall’immobile del soggetto danneggiante. Si tratta di un metodo utilizzato nel caso il bene sia stato venduto dopo l’esecuzione delle opere, conseguendo grazie alle stesse un prezzo superiore al valore dell’immobile nella situazione ex ante. Il danneggiante quindi avrebbe percepito un surplus che deriva dalla condotta illecita e che costituisce il danno subito dalla controparte.



Il risarcimento può essere stimato, nel caso della realizzazione di piccole opere, assumendo come base il costo di ripristino dell’opera oppure calcolando i maggiori costi che il proprietario dell’immobile danneggiato dovrà sostenere, ad esempio, per il maggior consumo di energia elettrica e metano per illuminazione e riscaldamento.