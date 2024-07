Vendita energia fotovoltaico: guida alla dichiarazione dei redditi

Negli ultimi anni, l’installazione di impianti fotovoltaici domestici è diventata sempre più diffusa grazie agli incentivi statali e all’aumento della consapevolezza ambientale. Tuttavia, molti proprietari di questi impianti si trovano a dover gestire anche l’aspetto fiscale dei proventi derivanti dalla vendita dell’energia prodotta in eccedenza rispetto al proprio fabbisogno.



L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su questo argomento con diversi documenti di prassi, in particolare con la circolare n. 46/2007 che fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale della tariffa incentivante, erogata ai sensi del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, ai soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, oltre che dei proventi derivanti dalla vendita dell’energia fotovoltaica.



A tal proposito, una contribuente ha posto una domanda a “La Posta di FiscoOggi” riguardo al trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla vendita dell’energia fotovoltaica in eccesso.



La questione riguarda in particolare i contributi ricevuti dal proprietario dell’impianto fotovoltaico, persona fisica non esercitante attività di impresa, che utilizza il regime del ritiro dedicato per vendere l’energia in eccesso.



Vediamo di seguito quale è stato il chiarimento fornito alla contribuente.



>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Da non perdere FORMATO CARTACEO Il sole in casa: risparmia soldi con il fotovoltaico domestico Non importa che tu sia già a conoscenza di questa tecnologia o che, invece, non abbia idea di cosa sia un impianto fotovoltaico. Con questo libro inizieremo dalle basi per arrivare a comprendere cosa scegliere e perché, come tenere attivo, manutenere e migliorare (revamping e repowering), nei lunghi anni a venire, il tuo impianto fotovoltaico domestico, facendoti risparmiare sulla bolletta energetica.I recenti cambiamenti nel mercato dell’energia hanno fatto crescere notevolmente la sensibilità sugli aspetti energetici e sulle soluzioni che ognuno di noi può adottare per difendersi dal “mercato” ed avere, al contempo, maggiore libertà di vivere la propria casa: una di queste soluzioni, è, indubbiamente, l’acquisto di un impianto fotovoltaico.Come districarsi tra le varie tecnologie, tra gli annunci pubblicitari, i falsi miti, le innovazioni e le statistiche, gli accessori, l’accumulo di energia in batterie, insomma, come scegliere consapevolmente il nostro impianto fotovoltaico? Questo libro fornisce una risposta a tutte queste domande e a molte altre. L’indice è molto dettagliato per permettere di trovare facilmente l’argomento che si cerca. Per chi lo necessita, è possibile saltare al punto desiderato e anticiparlo nella lettura rispetto al resto della trattazione. Infatti, ogni capitolo è pensato in modo da abbracciare il mondo che lo riguarda, rendendolo quasi un libro nel libro. L’Autore ha trattato tutti gli aspetti degni di nota, non solo nel preacquisto, ma anche nel post-acquisto, mantenendo sempre la lettura veloce, immediata e non troppo tecnica, quindi fruibile e discorsiva, ma comunque esauriente e rigorosa.Enrico De RonziIngegnere che dal 2007 si occupa di impianti fotovoltaici, nasce come progettista dipendente, poi ha avuto una fase da imprenditore nel fotovoltaico chiavi in mano e da libero professionista. Per la lunga esperienza nel campo del fotovoltaico residenziale, maturata in quasi tutti gli aspetti che caratterizzano questa tipologia di impianti, al momento si dedica al ruolo di trouble solver (gestisce e risolve problematiche di complessità elevata) presso un’azienda di rilevanza ed operatività a livello nazionale. Enrico De Ronzi | Maggioli Editore 2024 19.95 € Scopri di più

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i proventi derivanti dalla vendita dell’energia prodotta in eccedenza, ricevuti da una persona fisica non esercitante attività di impresa, rappresentano fiscalmente “redditi diversi”.



Questo significa che tali proventi devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi. In particolare, questi redditi rientrano nella categoria dei “redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente”.

Dove riportare i redditi nella dichiarazione dei redditi Per chi utilizza il modello 730, questi redditi devono essere riportati nel rigo D5 del quadro D (“Altri redditi”), utilizzando il codice 1.



Per chi invece presenta il modello Redditi Persone fisiche, il rigo in cui indicare questi redditi è RL14, colonna 2.

Ritiro dedicato: cosa significa Il regime del “ritiro dedicato” consente ai produttori di energia elettrica di cedere l’energia prodotta e non autoconsumata direttamente al GSE (Gestore dei Servizi Energetici).



Questo regime prevede la cessione al GSE dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti che vi possono accedere, su richiesta del produttore e in alternativa al libero mercato, applicando condizioni economiche di mercato.



Il GSE corrisponde al produttore un determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete.

Tariffa incentivante La tariffa incentivante, erogata ai sensi del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, rappresenta un altro importante aspetto fiscale per i proprietari di impianti fotovoltaici.



La tariffa incentivante è determinata in relazione alla potenza nominale

ed alla tipologia dell’impianto. Possono accedere all’incentivazione

per la produzione dell’energia elettrica mediante conversione fotovoltaica

dell’energia solare, gli impianti fotovoltaici, realizzati nel rispetto delle norme aventi una potenza nominale non inferiore a 1 kw.

In sintesi In sintesi, i proventi derivanti dalla vendita dell’energia fotovoltaica in eccedenza da parte di persone fisiche non esercenti attività di impresa devono essere considerati redditi diversi e dichiarati come tali.



Chi utilizza il modello 730 dovrà riportare questi redditi nel rigo D5 del quadro D, con il codice 1, mentre chi presenta il modello Redditi Persone fisiche dovrà utilizzare il rigo RL14, colonna 2. Per ulteriori dettagli e chiarimenti, si rimanda alla circolare n. 46/2007 dell’Agenzia delle Entrate e al d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.



La corretta gestione fiscale di questi proventi è fondamentale per evitare sanzioni. Pertanto, è consigliabile consultare un commercialista o un esperto fiscale per una consulenza personalizzata.