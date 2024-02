Tegola in alluminio e impianto fotovoltaico: tutto in uno

Un sistema tetto tecnologico completo che protegge la casa e allo stesso tempo produce energia. PREFA ha presentato a Klimahouse 2024 l’esclusiva tegola fotovoltaica completamente integrata in copertura. L’innovativo sistema di copertura con impianto fotovoltaico integrato, leggero e resistente agli agenti atmosferici e al vento.



La Tegola Fotovoltaica compatibile al 100% con il sistema PREFA La Tegola Fotovoltaica è compatibile al 100% con il sistema completo PREFA: infatti si integra nella copertura e si abbina perfettamente con tutti i sistemi di rivestimento e accessori PREFA, creando un sistema coordinato, coerente e ricercato a livello estetico. Le tegole fotovoltaiche, prodotte in Austria secondo elevati standard qualitativi, sono disponibili nella pregiata colorazione P.10 nero, una delle colorazioni più amate e di tendenza (su richiesta anche in altre colorazioni).



Gli elementi fotovoltaici sono elegantemente integrati nella tegola PREFA, senza che sia necessario forare la copertura o passare canaline. Le tegole fotovoltaiche proteggono l’edificio al pari dei sistemi di rivestimento PREFA classici e al tempo stesso producono elettricità dall’energia solare. L’innovativo prodotto è disponibile in due diverse misure e può essere abbinato alla tegola R.16 o al pannello FX.12.

Foto 1_Le tegole fotovoltaiche sono disponibili nella colorazione P.10 nero ©PREFA

Tecnologia all’avanguardia per l’indipendenza energetica La tegola fotovoltaica è dotata di una tecnologia all’avanguardia a mezza-cella (tecnologia halfcut) per ottimizzare al massimo le prestazioni. I diodi di bypass integrati consentono infatti, di ottenere rendimenti e di continuare a produrre elettricità anche se i singoli pannelli sono parzialmente ombreggiati, come può accadere comunemente nel corso della giornata, ad esempio da nuvole, foglie o anche dalla neve.



Ogni tegola fotovoltaica produce autonomamente energia, che può essere usata direttamente per le esigenze domestiche dell’edificio, essere immessa nella rete o essere accumulata. Il vetro solare a bassa riflessione, saldamente incollato alla collaudata tegola in alluminio PREFA, è resistente alla grandine e alla rottura, alle tempeste e alla ruggine.



La tegola fotovoltaica PREFA è realizzata con componenti di alta qualità di produttori rinomati, testata secondo le norme IEC 61215:2016 e IEC61730, con prestazioni garantite per 25 anni.

Foto 2_La tegola fotovoltaica è dotata di una tecnologia all’avanguardia a mezza-cella (tecnologia halfcut) ©PREFA

Tetto fotovoltaico chiavi in mano Le tegole fotovoltaiche PREFA sono fornite insieme al pacchetto completo, con il vantaggio di acquistare tutto il kit da un unico fornitore. La fornitura comprende: tegole fotovoltaiche con elemento di fissaggio (incluso cavo e spina);

scatola di connessione del generatore;

inverter;

linee di fase e di connessione. La richiesta del punto di misurazione, montaggio della scatola di connessione del generatore e dell’inverter (compresa la linea principale DC) e collaudo (compreso il verbale di messa in servizio) a cura di un partner PREFA di impiantistica elettrica sono compresi nella fornitura. PREFA inoltre offre un servizio di consulenza alla progettazione, effettuando il calcolo dell’efficienza di produzione formulato in base allo studio delle ombre, all’orientamento e alla struttura del tetto.



La tegola fotovoltaica svolge sia la funzione impiantistica che quella di rivestimento: il tetto viene coperto direttamente e non è necessario aggiungere altri prodotti. Questo significa che il manto di copertura non viene forato e l’installazione può essere eseguita direttamente dal lattoniere o dal coperturista. L’elettricista si occupa quindi dell’installazione della scatola di giunzione del generatore e dell’inverter. Dopodiché sarà possibile decidere se utilizzare direttamente l’elettricità prodotta, immetterla in rete o immagazzinarla, senza dover risentire dell’aumento dei prezzi dell’elettricità e dell’energia.

Fig.3_ Componenti tegola fotovoltaica ©PREFA

Il contributo PREFA per la sostenibilità e l’estetica La soluzione del tetto fotovoltaico PREFA non solo è una soluzione che va nella direzione della sostenibilità, permettendo di sfruttare una fonte energetica rinnovabile, ma è anche esteticamente ricercata e piacevole, grazie alla perfetta integrazione della Tegola Fotovoltaica PREFA sia con i singoli elementi del tetto PREFA che con gli accessori, i sistemi di smaltimento acque e volendo anche la facciata.

Foto 3_La tegola fotovoltaica unisce sostenibilità ad un design esteticamente gradevole e ricercato ©PREFA

Informazioni tecniche La tegola fotovoltaica PREFA può essere combinata con la tegola R.16 PREFA e il pannello FX.12. Inoltre, per la copertura del tetto è possibile scegliere tra la tegola fotovoltaica grande (che utilizza come pannello di base il pannello FX. 12) o la tegola fotovoltaica piccola (che utilizza come pannello di base la tegola R.16), entrambi disponibili nel colore P.10 nero.



La tegola fotovoltaica piccola ha una copertura utile di 700×420 mm e fornisce una potenza di 43 Wp/pz, mentre la tegola fotovoltaica PREFA con Pannello FX.12 grande ha una copertura utile di 1.400 x 420 mm e una potenza di 100 Wp/Pz. Pur con la tecnologia integrata, entrambe le tipologie pesano solo 12,6 kg/m2. Di seguito tutte le informazioni tecniche.

Tegola fotovoltaica piccola Tegola fotovoltaica grande Prestazioni 43 Wp 100 Wp Superficie necessaria 6,84 m²/kWp 5,88 m²/kWp Dimensioni 700 × 420 mm di copertura utile

(3,4 Pz./m²) 1400 × 420 mm di copertura utile

(1,7 Pz./m²) Peso 3,7 kg (12,6 kg/m²) 7,4 kg (12,6 kg/m²) Tipo di cella mono; half-cut mono; half-cut Pendenza del tetto da 17° (31 %) da 17° (31 %) Materiale alluminio preverniciato, spessore 0,7 mm, verniciatura coil coating alluminio preverniciato, spessore 0,7 mm, verniciatura coil coating Sottostruttura e strato separatore* da 17° a 25° a partire da un carico regolare di neve di 3,25 kN/m² o nelle categorie di esposizione 0, I o II, è necessaria la posa su tavolato con membrana bituminosa.

* Osservare gli standard di settore e le normative commerciali specifiche del Paese. da 17° a 25° a partire da un carico regolare di neve di 3,25 kN/m² o nelle categorie di esposizione 0, I o II, è necessaria la posa su tavolato con membrana bituminosa.

* Osservare gli standard di settore e le normative commerciali specifiche del Paese. Fissaggio standard diretto, con 3 viti per ciascuna tegola fotovoltaica piccola diretto, con 5 viti per ciascuna tegola fotovoltaica grande Colori P.10 nero P.10 nero



Per saperne di più

prefa.it