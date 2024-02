Zavorre pannelli fotovoltaici, a KEY 2024 le soluzioni Sun Ballast

Per Sun Ballast, anche il 2023 è stato un anno di intensa crescita, impegno e innovazione: come riportato in una recente intervista al CEO Maurizio Iannuzzi, i risultati raggiunti dall’azienda ne hanno confermato il posizionamento come player di primo piano nel campo delle strutture per pannelli fotovoltaici su tetti piani.



Attiva nel settore da oltre dieci anni, Sun Ballast fornisce infatti soluzioni semplici e innovative, in grado di semplificare tutte le fasi di montaggio riducendo i tempi di posa e assicurando altissimi livelli di resistenza ai carichi di vento e neve.



Le zavorre per fotovoltaico sono oggi adottate da migliaia di aziende in tutto il mondo, e anche quest’anno le novità presentate in fiera da Sun Ballast puntano a rendere il lavoro di progettisti e installatori sempre più semplice e veloce, con un’attenzione crescente ai temi della sicurezza e della resistenza, e una piccola novità che f.arà da filo conduttore per tutto il 2024. KEY – The Energy Transition Expo si terrà a Rimini Fiera dal 28 febbraio al 1° marzo 2024.



Il nuovo sistema Industrial-XL in esposizione allo stand Key Energy 2024 Dal 2012 l’obiettivo di Sun Ballast è quello di offrire soluzioni semplici, veloci da installare e al passo con tutte le tendenze del mercato. Da questo punto di vista, i pannelli fotovoltaici di grandi dimensioni rappresentano da alcuni anni una delle evoluzioni più significative del settore, e fin dall’inizio Sun Ballast ha sviluppato sistemi appositamente calibrati sulle specifiche caratteristiche dei grandi pannelli.



Industrial-XL rappresenta l’ultima novità, ed è stato progettato per garantire un equilibro tra costi, sicurezza e carico sulla copertura. Il fissaggio verticale a 5° assicura infatti il rispetto di tutti i parametri di appoggio indicati dai produttori di pannelli fotovoltaici, mentre la speciale configurazione a reticolo consente di ridurre al minimo i carichi garantendo al contempo la massima resistenza al vento, anche quando le dimensioni dei moduli superano i due metri di lunghezza. Una soluzione semplice, sicura e conveniente, che a KEY 2024 – The Energy Transition Expo sarà possibile scoprire dal vivo insieme ai tecnici Sun Ballast.

Incontri, novità ed eventi speciali: tutti gli appuntamenti Per presentare al pubblico tutte le zavorre per fotovoltaico Sun Ballast e le tante novità del 2024, tutti i giorni alle ore 11 verranno tenuti degli speciali eventi dedicati a tutti i clienti, partner e operatori del settore fotovoltaico: questi rappresenteranno un’importante occasione di scambio e networking, e offriranno la possibilità di condividere insieme al team Sun Ballast e a tanti altri professionisti idee, contatti ed esperienze.



Fra questi anche Simone Bonacini, presidente di ATER – Associazione Tecnici Energie Rinnovabili, che il 28 e il 29 febbraio dedicherà un ampio approfondimento alla storia dei pannelli fotovoltaici e a tutte le evoluzioni tecniche che hanno caratterizzato l’ultimo decennio, e Francesco Lusso, Responsabile tecnico Longi, che il 1 marzo condividerà con il pubblico tutte le caratteristiche dell’ultima gamma di pannelli fotovoltaici.



Durante gli eventi verrà inoltre anticipata una delle novità più importanti che riguardano il brand Sun Ballast: il CEO Maurizio Iannuzzi presenterà infatti una novità che permetterà di scoprire tutti i princìpi alla base della filosofia aziendale, e che confermerà ai tanti clienti storici una delle caratteristiche più distintive delle soluzioni Sun Ballast.



Per fissare un appuntamento con un tecnico o un commerciale Sun Ballast è possibile scrivere a info@sunballast.com.