Comfort termico coperture: come migliorare la riflettanza solare?

Chi di noi, in estate, non si è scottato toccando una superficie scura? Chi non si è mai reso conto della diversa percezione del caldo entrando in un’auto scura piuttosto che in una bianca? Chi di noi non si è mai accorto dell’elevata temperatura che può raggiungere l’asfalto durante una giornata calda, con conseguenze negative anche durante la sera?



Ebbene, sui nostri tetti succede la stessa cosa: un tetto piano con superficie in membrana bituminosa nera tradizionale raggiunge facilmente 80°C in una giornata estiva soleggiata e poco ventilata. Accade lo stesso per un tetto con finitura in lamiera lucida, apparentemente riflettente, ma in realtà fortemente penalizzato dalla scarsa emissività del materiale. Ciò dà luogo a due ordini di problemi: collettivo e individuale.



In città ci scontriamo con fenomeni collettivi come l’isola di calore, descrivibile come l’innalzamento della temperatura delle aree urbane rispetto a quella di cui si gode nelle aree rurali, misurato tra 1° e 6°C. Questo crea un circolo vizioso di condizionamento e di riscaldamento dell’ambiente circostante che innalza il rischio di black-out, aumenta i consumi e l’inquinamento atmosferico.



Il concetto di Cool Roof e l’indice SRI La California è stato uno dei primi luoghi nel mondo a scoprire l’importanza delle superfici riflettenti e ad alta emissività, soprattutto nelle coperture. Il concetto, chiamato Cool Roof, è stato sin da subito considerato un importante strumento ambientale, sia come risposta all’effetto isola di calore, sia come veicolo per il risparmio energetico.



Con il termine Cool Roof (letteralmente tetto freddo) si intende un sistema di copertura che può offrire alta riflettanza solare e alta emissività termica: il parametro di riferimento è l’SRI (Solar Reflectance Index).



Per comprendere al meglio cosa si intende con la definizione di tetto freddo dobbiamo prima definire cosa indichiamo con riflettanza solare, emissività dell’infrarossa e l’indice SRI.



La riflettanza (di solito indicata con ρ) indica la proporzione di luce incidente che una data superficie è in grado di riflettere. Può assumere valori da 0 a 1. Più il valore è alto, più è alta la riflettanza della copertura.



L’emissività di un materiale (di solito indicata con ε) è invece la frazione di energia irraggiata da quel materiale rispetto all’energia irraggiata da un corpo nero che sia alla stessa temperatura. È una misura della capacità di un materiale di irraggiare energia. Un vero corpo nero avrebbe ε = 1, mentre qualunque oggetto reale ha 0 < ε < 1 (corpo grigio). Più il valore è alto, più è alta l’emissività della copertura.



L’SRI, o Indice di Riflessione Solare, è quindi il parametro che coniuga i valori di riflettanza e emissività, ed esprime la capacità di un materiale di respingere il calore solare. Più riflettanza e emissività hanno valori alti, più elevato è di conseguenza l’SRI.



Le superfici Cool Roof sono definibili come superfici che presentano riflettanza elevata, e quindi basso assorbimento della radiazione solare, ed elevata emissività termica. Questi fattori portano la superficie ad essere ad elevato SRI (Solar Reflectance Index).



