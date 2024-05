Strutture amovibili post Covid: le nuove regole del Decreto Salva-Casa

Il Decreto Salva-Casa, tra le diverse disposizioni introduce misure per le strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, per finalità sanitarie, assistenziali, educative e mantenute in esercizio.



Il Piano Salva-Casa stabilisce che tali tipologie di strutture possono rimanere installate, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità.



Vediamo meglio nel dettaglio cosa prevede l’articolo 2 del Decreto Salva-Casa.



>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Mantenimento delle strutture oltre i 180 giorni con CILA Il decreto introduce, per le strutture amovibili post Covid, la possibilità di rimanere installate oltre i 180 giorni previsti dall’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a condizione che esistano comprovate esigenze che ne dimostrino la necessità.



A tal proposito, gli interessati dovranno presentare una comunicazione di inizio lavori asseverata (articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) nella quale dovranno essere indicate le esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità, oltre all’indicazione dell’epoca di realizzazione della struttura.



Infine, è previsto che per provare l’epoca di realizzazione dell’intervento il tecnico dovrà allegare la documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis del TUE e che nei casi in cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione della struttura con tale documentazione il tecnico incaricato deve attestare la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità.