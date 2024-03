Sismabonus Acquisti: nuovi chiarimenti dalle Entrate

L’Agenzia delle Entrate risponde ad un interpello per il Sismabonus Acquisti in merito a: demolizione e ricostruzione, acquisto di box auto non pertinenziale, date di inizio intervento edilizio, presentazione dell’asseverazione, remissione in bonis, e cumulabilità con il Bonus Mobili.



Viene nello specifico chiarito se determinate condizioni soddisfano i requisiti per fruire del Sismabonus Acquisti.



La risposta include interpretazioni delle normative e chiarimenti su questioni tecniche e procedurali. Vediamo meglio nel dettaglio le questioni sollevate nell’Interpello delle Entrate n. 56/2024.



Demolizione e ricostruzione Viene richiesto alle Entrate se l’intervento in questione soddisfa il requisito della “demolizione e ricostruzione” richiesto dalla normativa vigente per fruire del Sismabonus Acquisti, nonostante demolizione e ricostruzione siano associate due distinti titoli abilitativi (SCIA e Premesso di Costruire).



L’Agenzia in merito a questo punto, precisa che la qualificazione di un’opera edilizia e ogni considerazione di natura extrafiscale degli interventi spetta, in ultima analisi, al Comune o ad altro ente territoriale in qualità di organo competente in tema di classificazioni​​. Ciò premesso, Entrate ritiene che la circostanza che ci siano due distinti titoli edilizi non è ostativa al fatto che gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della detrazione.

Acquisto di autorimesse o posti moto non pertinenziali Tra i dubbi presentati alle Entrate, viene richiesto se l’istante BETA, futuro acquirente, può beneficiare del Sismabonus Acquisti anche nel caso di acquisto della sola autorimessa o del solo posto moto, considerati come unità immobiliari “autonome” e non “pertinenziali” ad alcuna unità abitativa.



In risposta, l’Agenzia ricorda che l’acquisto di unità immobiliari autonome e non pertinenziali non consente di fruire della detrazione prevista dall’articolo 16 comma 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013, poiché tali unità non hanno autonomamente nessuna delle destinazioni d’uso (abitazione e attività produttiva) previste dalla normativa per l’applicazione dei principi del Sismabonus​​​​.

Data di inizio delle procedure autorizzatorie Gli istanti chiedono alle Entrate se sia corretto affermare che le procedure autorizzatorie relative al progetto di ristrutturazione urbanistica siano iniziate prima del 1° maggio 2019, considerando come data di inizio delle procedure la data di stipula della Convenzione urbanistica con l’ente preposto.



Entrate a tal proposito ritiene l’istanza inammissibile, poiché la valutazione dell’effettiva data di inizio della procedura autorizzatoria spetta al Comune o ad altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche, esulando dalle competenze esercitabili in sede di interpello​​.

Presentazione dell’Allegato B e remissione in bonis Nell’interpello viene chiesto se sia possibile fruire del Sismabonus Acquisti a condizione che l’Allegato B venga presentato entro la data di stipula del rogito definitivo di compravendita, senza la necessità di ricorrere alla remissione in bonis prevista dalla normativa per sanare eventuali inadempienze.



A tal proposito l’agenzia ha chiarito che il Sismabonus Acquisti spetta anche agli acquirenti delle unità immobiliari oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate prima del 1° maggio 2019, anche se l’asseverazione non è stata tempestivamente presentata, a condizione che l’asseverazione sia presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico e consegnata all’acquirente ai fini dell’accesso al beneficio​​. Pertanto in tal caso Entrate non ritiene necessario ricorrere all’istituto della remissione in bonis.