Sicurezza sismica e interventi urgenti: cosa prevede il Decreto Campi Flegrei

Nella giornata di lunedì 24 giugno, il Consiglio dei Ministri, oltre ad aver approvato il Decreto Infrastrutture, ha dato l’ok al Decreto Campi Flegrei che introduce misure di tutela verso i cittadini nell’area dei Campi Flegrei.



Il decreto Campi Flegrei mira a prevenire i rischi sismici legati al fenomeno bradisismico, una minaccia persistente che richiede risposte concrete e immediate.



Ricordiamo che con il decreto-legge del 12 ottobre 2023, n.140 è stato definito il Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico che prevede lo studio di microzonazione sismica, l’analisi della vulnerabilità sismica dell’edilizia privata, l’analisi della vulnerabilità sismica dell’edilizia pubblica e un primo piano di misure per la mitigazione e il programma d’implementazione del monitoraggio sismico e delle strutture.



Vediamo di seguito nel dettaglio quali sono le misure previste dal Decreto Campi Flegrei.



Contributo alle famiglie sgomberate

Con il Decreto Campi Flegrei viene riconosciuto un contributo di autonoma sistemazione destinato ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del decreto-legge, delle competenti autorità in conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2024.



Il contributo è erogato a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell’immobile e sino a che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell’abitazione, o le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. I contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e non sono riconosciuti qualora l’esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.



Per la riqualificazione sismica e il ripristino degli edifici residenziali inagibili, si riconosce un contributo per interventi di ripristino in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dopo il sisma del 20 maggio 2024. Il contributo spetta anche ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità.