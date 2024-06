Decreto infrastrutture: tutte le misure approvate

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti riguardanti infrastrutture, investimenti strategici, processo penale e sport.



Vediamo di seguito nel dettaglio le misure previste.



>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Una delle principali disposizioni riguarda la regolamentazione dell’aggiornamento dei piani economico-finanziari delle concessioni autostradali . Questa misura è necessaria per garantire la sostenibilità economica delle infrastrutture autostradali , assicurando al contempo che gli operatori possano effettuare investimenti adeguati per la manutenzione e lo sviluppo delle reti.

Il decreto-legge prevede misure per garantire la tempestiva operatività della società Stretto di Messina S.p.A. , con l’obiettivo di rispettare il cronoprogramma per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. Attraverso semplificazioni amministrative, sarà possibile approvare per fasi costruttive il progetto esecutivo, accelerando così i tempi di realizzazione.

Il decreto introduce disposizioni per dare nuovo impulso alla realizzazione e al completamento delle opere che rientrano nella rete centrale della rete transeuropea dei trasporti . Queste infrastrutture sono fondamentali per migliorare la connettività e la competitività del sistema di trasporto italiano a livello europeo.

Per quanto riguarda la laguna di Venezia, il decreto prevede l’ avvio della fase operativa dell’Autorità preposta. Questo ente sarà responsabile di assicurare la realizzazione o il completamento degli interventi infrastrutturali necessari per la salvaguardia e lo sviluppo sostenibile della laguna.

Il decreto-legge include misure per supportare gli interventi infrastrutturali nella Regione Liguria e per il completamento della Scuola Politecnica presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli.

Investimenti strategici nazionali e internazionali

Per sostenere gli investimenti strategici, sia a livello nazionale sia internazionale, il decreto prevede un incremento di 150 milioni di euro, per il 2024, del fondo rotativo 394/81 gestito dalla SIMEST S.p.a.



Questi fondi saranno destinati principalmente alle imprese italiane operanti in Africa, con l’obiettivo di promuovere investimenti digitali, ecologici, produttivi o commerciali. Inoltre, per le imprese del Sud Italia, è previsto un incremento della quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 20%.