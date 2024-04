Sicurezza sul lavoro? Per Würth una priorità

Würth considera la sicurezza un aspetto cruciale: lavorare bene significa anche lavorare in modo sicuro e la prevenzione è un elemento fondamentale per garantire l’incolumità dei lavoratori. Würth ha deciso di fare della sicurezza un principio imprescindibile delle proprie attività e, in questo contesto, ha implementato sin dalla fine degli anni ’90 un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro integrato con il sistema di gestione della qualità.



A rimarcare l’importanza di un’adeguata protezione sul luogo di lavoro contribuisce la nuova campagna legata ai dispositivi di protezione individuale “proteggi ciò che sei, lavora con il cuore”. Il concetto su cui la campagna è costruita è quello dell’importanza di proteggere ciò che siamo, intesi come un tutt’uno indistricabile fra corpo, professionalità e vita. Perché dietro ad ogni lavoratore c’è sempre una persona, che va tutelata e deve tutelarsi in quanto tale.



L’obiettivo che si vuole ottenere è quindi duplice: sensibilizzare e informare dell’importanza di un’attenzione costante verso le tematiche della sicurezza sul lavoro e rimarcare il ruolo di partner affidabile di artigiani e aziende grazie all’esperienza e alla qualità di una gamma di DPI, prodotti e soluzioni in costante rinnovamento, con un catalogo che segue l’aggiornarsi delle regolamentazioni.



La volontà di contrastare gli infortuni sul lavoro e i rischi dei lavoratori è quindi un obiettivo comune condiviso con chi quotidianamente opera nel settore delle costruzioni, nella lavorazione dei materiali, nelle attività di manutenzione e produzione, in generale in tutti quegli ambiti sottoposti a qualche forma di rischio per la salute dei lavoratori.



>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Prodotti e servizi Würth nell’ambito DPI e antinfortunistica Per aiutare le imprese e gli artigiani nel lavoro quotidiano, dai più piccoli impegni fino ai grandi cantieri, è a disposizione un ampio catalogo di prodotti antinfortunistici e di DPI, tutti acquistabili negli oltre 230 negozi Würth in Italia, sullo shop online o sulla Würth App. È quindi possibile ordinare articoli professionali per la protezione delle vie respiratorie, dell’udito, degli occhi, delle mani, del corpo, come anche ginocchiere, articoli per la protezione contro le cadute dall’alto e prodotti specifici per la cura della pelle.



Inoltre, per le attività di consegna dei DPI ai collaboratori, da tempo è possibile utilizzare distributori automatici di DPI per ridurre gli sprechi e ottimizzare la logistica: il distributore automatico tiene traccia di tutti i prelievi effettuati e richiede autonomamente la merce da riordinare.



Per maggiori informazioni

eshop.wuerth.it