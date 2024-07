Le ragioni per cui il mercato degli infissi PVC è in crescita

Negli ultimi anni il mercato degli infissi e dei serramenti in PVC si è notevolmente espanso. Ciò è dovuto a diversi fattori, tra cui l’efficienza energetica, la durata e soprattutto il prezzo relativamente contenuto del PVC rispetto ad altri materiali.



Secondo alcuni studi, il mercato mondiale delle finestre in PVC è destinato a crescere da 525 milioni di USD nel 2022 a 791.44 milioni di USD previsti per il 2031. Possiamo quindi considerare quest’ultimo settore specifico per capire cosa spinge i consumatori a preferire le finestre in PVC rispetto a quelle in alluminio, in legno o in materiali misti.



>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Proprietà finestre in PVC Le caratteristiche delle finestre PVC sono di solito apprezzate da coloro che scelgono soluzioni per nuove costruzioni o per sostituire vecchie finestre.



In primo luogo, questi serramenti sono eccellenti in termini di qualità di isolamento termico e acustico. Quindi, essi riducono i costi energetici e, di conseguenza, aumentano il comfort.



In secondo luogo, il PVC è un materiale resistente all’azione degli agenti atmosferici che non ha bisogno di particolare manutenzione.



Inoltre, il PVC è inodore, non si arrugginisce e non si decompone; serramenti PVC non scoloriscono nemmeno con il tempo. Tutti questi fattori rendono le finestre in PVC la scelta migliore per i clienti.

Efficienza energetica a lungo termine C’è un’altra ragione per cui molte persone scelgono di usare in genere gli infissi PVC: l’efficienza energetica. Queste finestre mantengono la temperatura all’interno piuttosto stabile, il che vuol dire che c’è meno bisogno di riscaldare o raffreddare in base alla stagione. Oltre a risparmiare denaro sui costi dell’energia, è un passo significativo verso la sostenibilità ambientale.



Di conseguenza, molte normative di settore obbligano a utilizzare materiali che riducono i costi energetici degli edifici. Ad oggi, le finestre PVC soddisfano perfettamente i requisiti di legge. L’analisi del mercato mostra che installando finestre ad alta efficienza energetica si può ridurre il consumo energetico degli edifici del 30%. Questo a sua volta, significa che i costi energetici continueranno a essere inferiori nel lungo termine.

Durabilità e manutenzione Un altro vantaggio dei serramenti PVC è la loro longevità. Poiché non arrugginiscono, marciscono o si deformano, a differenza del legno o dell’alluminio, le finestre in PVC non richiedono quasi alcun intervento di manutenzione dopo l’installazione.



Di conseguenza, gli infissi manterranno il loro aspetto e la funzionalità fino a molti decenni nel futuro. Come osservano i proprietari di abitazioni e gli imprenditori immobiliari, le finestre durature a basso mantenimento sono la scelta ideale. L’età media degli infissi PVC va dai 20 ai 30 anni: quindi, la qualità si vede anche in funzione del tempo.

Versatilità del design Il PVC è altamente flessibile dal punto di vista del design. I serramenti in PVC sono disponibili in una varietà di colori e finiture, il che significa che i designer e i proprietari di immobili possono trovare esattamente ciò di cui hanno bisogno per dare all’abitazione il look che desiderano.



Inoltre, il PVC può essere modellato nella struttura desiderata e quindi nelle dimensioni desiderate. Di conseguenza, può essere integrato nella finestra anche in caso di architetture complesse o molto moderne. Poiché questi processi sono abbastanza semplici e convenienti, non avrai problemi a integrare queste finestre nel design della tua casa!

Costi competitivi Un altro fattore che spiega la crescente preferenza degli infissi PVC è il prezzo accessibile. Il PVC è più economico del legno e dell’alluminio – sia il costo dei materiali stessi che i prezzi per la fornitura e l’installazione. Se il budget è limitato ma si è alla ricerca di serramenti di qualità che possano durare molti anni, la scelta migliore è il PVC.



In effetti, la bassa manutenzione delle finestra PVC riduce i costi della manodopera e le spese complessive. Inoltre, il costo della sostituzione e installazione delle finestre PVC è del 20-30% inferiore rispetto a quelli delle finestre in altri materiali.

Tendenze di mercato Secondo i più recenti studi di mercato, il mercato globale dei profili per finestre in PVC ha registrato un forte aumento. Questa crescita è alimentata dalla crescente domanda di costruzione di edifici residenziali e commerciali, soprattutto in Europa e Nord America, in cui l’aumento dell’efficienza energetica e della qualità ambientale sta diventando una priorità.



L’aumento dell’urbanizzazione e degli investimenti in nuovi progetti di edilizia verde sta anche alimentando la crescente domanda di finestre PVC già pronte, ossia realizzate in gran numero secondo precisi standard di dimensioni e modelli (queste finestre devono semplicemente essere installate). Inoltre, delle regolamentazioni più stringenti sull’efficienza energetica e sull’impatto ambientale si traducono in una forza trainante per gli sviluppatori per garantire conformità con le leggi. Di conseguenza, l’adozione di serramenti PVC è una scelta non solo economica ma anche positiva per la salute del pianeta.

Vantaggi ecologici Gli aspetti ecologici dietro gli infissi PVC sono davvero molti. La produzione di PVC richiede meno risorse energetiche rispetto ad altri materiali, come l’alluminio o il legno. Questo ha effetti sull’impronta di carbonio complessiva, un dato che oggi è importante tenere sotto controllo. Infatti, la sostenibilità è una delle principali preoccupazioni.



Il PVC è sicuramente riciclabile al 100%, quindi ha un minore impatto a lungo termine sull’ambiente. Inoltre, molti produttori di serramenti PVC cercano di essere sostenibili anche con il loro processo di produzione. Utilizzano componenti riciclati per realizzare nuove finestre, il che permette di ridurre anche i rifiuti. Secondo uno studio, l’aumentare della sostenibilità nel settore delle costruzioni fornisce sostegno alle finestre PVC a discapito di quelli in materiali alternativi perché rispettano le normative ambientali che sono in costante evoluzione.

Innovazioni tecnologiche nel settore delle finestre PVC Un’altra spinta significativa per il mercato dei serramenti PVC deriva dalle innovazioni tecnologiche; in particolare, molte aziende stanno sviluppando nuovi tipi di PVC, dalla maggior resistenza e durata.



Ad esempio, il PVC modificato ad alta resistenza viene utilizzato in aree con condizioni climatiche estreme. Le tecnologie sofisticate di verniciatura e laminazione contribuiscono all’estetica e alla finitura anti-graffio. Al contrario, grazie a queste innovazioni, viene migliorato il PVC, il che si traduce in sicurezza aggiuntiva per la casa, maggiore isolamento acustico e termico e infissi più efficienti in termini energetici.