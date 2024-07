Rumori molesti in piazza? Il Comune risarcisce i residenti

Da sempre i rumori molesti sono oggetto di litigi tra vicinato. E se ad essere “molesto” fosse il Comune dove si risiede?



A tal proposito riportiamo la vicenda che ha coinvolto il Comune di Albissola Marina (Savona) che organizza periodicamente, nel periodo estivo, manifestazioni culturali che si svolgono in piazza della Concordia. Tuttavia, alcuni residenti, tra cui i cittadini che si sono rivolti al giudice, hanno lamentato che i rumori prodotti da queste manifestazioni superavano la normale tollerabilità, rendendo difficile il soggiorno nei loro appartamenti utilizzati come residenze estive.



Un caso che sottolinea l’importanza di bilanciare l’interesse pubblico con i diritti dei cittadini alla quiete e al godimento della propria proprietà.



Vediamo di seguito come si è conclusa la vicenda finita in Cassazione.



Rumori molesti: la vicenda in Cassazione Il Tribunale ha inizialmente riconosciuto la legittimità delle lamentele dei residenti, basandosi su una consulenza tecnica che ha confermato il superamento dei limiti di decibel consentiti. Di conseguenza, il Tribunale ha liquidato una somma di 1.000 euro ai cittadini come risarcimento.



Il Comune di Albissola ha impugnato questa decisione con appello principale, mentre i due attori hanno proposto appello incidentale relativamente all’ammontare del danno loro liquidato.



La Corte di appello di Genova ha rigettato l’appello principale ed ha accolto quello incidentale, riconoscendo ai due appellanti la somma di 3.000 euro anziché quella di 1.000 euro inizialmente liquidata. Questa sentenza è oggetto di ricorso per Cassazione da parte del Comune di Albissola. Per contro si sono costituiti i residenti per chiedere il rigetto del ricorso.



Vediamo quali sono le ragioni alla base della decisione in Corte di Cassazione.

Le ragioni della decisione in Corte di Cassazione La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Genova. La consulenza tecnica ha rilevato rumori eccessivi sia a finestre chiuse sia aperte, in diverse ore del giorno, corroborati da prove testimoniali. La Corte ha rigettato l’argomento del Comune secondo cui il CTU avrebbe erroneamente applicato il DPCM del 1997, relativo alle attività produttive, invece che alle manifestazioni culturali.



La Corte di Cassazione ha sostenuto che la tollerabilità del rumore deve essere valutata caso per caso, tenendo conto delle circostanze concrete. La Corte ha inoltre osservato che l’interesse pubblico non può giustificare il sacrificio dei diritti privati oltre il limite della tollerabilità.

Le contestazioni del Comune Il Comune ha contestato l’applicazione del DPCM del 1997, sostenendo che le manifestazioni culturali non rientrano nelle attività regolamentate da tale decreto. Inoltre, il Comune ha richiamato il proprio regolamento del 2004, che consente livelli di rumore fino a 70 decibel per eventi all’aperto.



Il Comune ha anche contestato la liquidazione del danno, sostenendo che la valutazione è stata erroneamente effettuata su base equitativa. La Corte ha respinto queste contestazioni, rilevando che i limiti regolamentari sono indicativi e che anche immissioni entro tali limiti possono essere considerate intollerabili in specifiche circostanze.

Il Comune risarcirà i residenti La Corte ha ribadito che anche un ente pubblico è soggetto all’obbligo di non provocare immissioni rumorose che ledano i diritti soggettivi dei privati. L’ente può essere quindi condannato sia al risarcimento del danno che a prendere misure per ridurre il rumore sotto la soglia di tollerabilità.



Il ricorso del Comune è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha sottolineato che la questione dell’interesse pubblico era già stata esaminata e che la prevalenza di tale interesse non può giustificare il superamento della normale tollerabilità del rumore. Le spese legali sono state assegnate al Comune.

