Categorie principali
Altre categorie
Network Maggioli
    Registrarsi conviene

    Tanti vantaggi subito accessibili

  • 1

    Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato PDF

  • 2

    Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

  • 3

    Iscrizione al network dei professionisti

  • 4

    Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

Ristrutturazioni edilizie: aggiornata la guida Entrate sulle agevolazioni fiscali

Dalla detrazione Irpef per il recupero del patrimonio edilizio all’Iva agevolata sui lavori, l’Agenzia delle Entrate aggiorna la guida con le proroghe e le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2026.

Scarica PDF Stampa Allegati

L’Agenzia delle entrate ha aggiornato la sua guida sulle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, che offre una panoramica – aggiornata all’ultima Legge di Bilancio – sulle misure di favore connesse ai lavori sulla casa, dal recupero del patrimonio edilizio agli interessi passivi sui mutui per la ristrutturazione.

Vediamone i contenuti (la guida è scaricabile gratuitamente in PDF a fine articolo).

>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Indice

Suggeriamo:

EBOOK

Bonus Edilizia 2026: detrazioni e agevolazioni fiscali – eBook

Aliquote ridotte, differenze tra prima e seconda casa, nuovi tetti di spesa legati al reddito, bonus cancellati e altri confermati. Il 2026 segna un cambio di passo netto nelle agevolazioni fiscali per l’edilizia.Questo eBook offre una guida operativa completa ai bonus casa 2026, aggiornata alla normativa vigente e ai più recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Un testo pensato per chi deve decidere, progettare, consigliare o semplicemente non sbagliare.    Il testo, rivolto a studi tecnici, contribuenti, esperti fiscali, operatori dei CAF, ecc., contiene tutti gli argomenti legati alle agevolazioni edilizie:- tutte le aliquote e i limiti di spesa applicabili nel 2026;- le regole per prima e seconda casa, familiari conviventi, comodatari e inquilini;- il nuovo tetto alle detrazioni in base al reddito e le strategie per ridurre l’impatto fiscale;- IVA agevolata, bonifico parlante, spese a cavallo d’anno e passaggi di proprietà;- un’ampia raccolta di 140 casi pratici commentati, per affrontare le situazioni reali con sicurezza   Lisa De Simone, Esperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino e il tecnico. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle materie fiscali ed edilizie.

 

Lisa De Simone | Maggioli Editore 2026

16.07 €

Scopri di più

Guida Entrate al Bonus Ristrutturazioni

La pubblicazione offre una panoramica sulle diverse misure fiscali agevolative in vigore, che come sappiamo sono calibrate diversamente in relazione alle casistiche previste dalla legge e alla tipologia di intervento sul patrimonio immobiliare. In particolare, la pubblicazione tratta:

  • la detrazione Irpef per il recupero del patrimonio edilizio (del 50 o 36% per il 2025-2026);
  • l’IVA ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e per i lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione;
  • la detrazione aggiuntiva del 75% per eliminare le barriere architettoniche (che, lo ricordiamo, non è stata rinnovata e quindi vale solo per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2025 >> ti potrebbe interessare l’articolo Bonus Barriere 75%: quando si rischia l’esclusione anche sulle spese 2025);
  • le agevolazioni per l’acquisto e la costruzione di box e posti auto;
  • la detrazione per acquisto o assegnazione immobili già ristrutturati;
  • la detrazione degli interessi passivi sui mutui per ristrutturare casa.

La guida sintetizza le indicazioni utili per usufruire correttamente di tutti questi benefici fiscali, illustrandone modalità e adempimenti connessi.

Scarica la guida Entrate al Bonus Ristrutturazioni

Scarica qui la guida in PDF:

Le altre guide di Entrate

La guida Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali fa parte della collana L’Agenzia informa, disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate. Recentemente è stata aggiornata anche la guida al Bonus Mobili ed Elettrodomestici >> ne abbiamo parlato qui.

La nostra autrice Lisa De Simone ha invece raccolto le informazioni di tutti i bonus che riguardano l’edilizia nell’ebook, subito scaricabile in PDF, Bonus Edilizia 2026: detrazioni e agevolazioni fiscali, che – oltre a dare una spiegazione dettagliata delle agevolazioni e degli adempimenti da svolgere per non commettere errori – contiene un’ampia raccolta di casi pratici commentati (oltre 140), per affrontare le situazioni reali con sicurezza.

>> Se vuoi ricevere notizie come questa direttamente sul tuo smartphone iscriviti al nostro nuovo canale Telegram!

Iscriviti alla newsletter Ristrutturazioni edilizie: aggiornata la guida Entrate sulle agevolazioni fiscali aoqzlwlnnk1v21gh
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento

Leggi anche
Superbonus
Bonus Edilizia
Incarichi Superbonus: le dichiarazioni dell’amministratore in assemblea non bastano

Una sentenza chiarisce che le dichiarazioni rese dall’amministratore in sede assembleare non sostitu…

Giuseppe Bordolli 11/02/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Bonus Edilizia
CER e autoconsumo: dal bando al programma GSE, cosa cambia con il decreto PNRR 2026

Niente più bando ma semplice domanda, procedure semplificate, contributi più veloci, e anticipi per …

Lisa De Simone 09/02/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Eventi e Formazione
Bonus Edilizia
Professionisti
Superbonus
Contenzioso Superbonus: un corso online sulle responsabilità professionali

Un corso online che fornisce un quadro completo della normativa di riferimento ai fini dell’individu…

Redazione Tecnica 09/02/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Bonus Edilizia
Richiesta incentivi Conto Termico: attivo il Portaltermico 3.0

Dal 2 febbraio 2026 è attivo il portale per l’accesso agli incentivi previsti dal Conto Termico 3.0….

Redazione Tecnica 03/02/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;