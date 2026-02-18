Ristrutturazioni edilizie: aggiornata la guida Entrate sulle agevolazioni fiscali

L’Agenzia delle entrate ha aggiornato la sua guida sulle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, che offre una panoramica – aggiornata all’ultima Legge di Bilancio – sulle misure di favore connesse ai lavori sulla casa, dal recupero del patrimonio edilizio agli interessi passivi sui mutui per la ristrutturazione.
Vediamone i contenuti (la guida è scaricabile gratuitamente in PDF a fine articolo).
Indice
Guida Entrate al Bonus Ristrutturazioni
La pubblicazione offre una panoramica sulle diverse misure fiscali agevolative in vigore, che come sappiamo sono calibrate diversamente in relazione alle casistiche previste dalla legge e alla tipologia di intervento sul patrimonio immobiliare. In particolare, la pubblicazione tratta:
- la detrazione Irpef per il recupero del patrimonio edilizio (del 50 o 36% per il 2025-2026);
- l’IVA ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e per i lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione;
- la detrazione aggiuntiva del 75% per eliminare le barriere architettoniche (che, lo ricordiamo, non è stata rinnovata e quindi vale solo per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2025 >> ti potrebbe interessare l’articolo Bonus Barriere 75%: quando si rischia l’esclusione anche sulle spese 2025);
- le agevolazioni per l’acquisto e la costruzione di box e posti auto;
- la detrazione per acquisto o assegnazione immobili già ristrutturati;
- la detrazione degli interessi passivi sui mutui per ristrutturare casa.
La guida sintetizza le indicazioni utili per usufruire correttamente di tutti questi benefici fiscali, illustrandone modalità e adempimenti connessi.
Scarica la guida Entrate al Bonus Ristrutturazioni
Scarica qui la guida in PDF:
Le altre guide di Entrate
La guida Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali fa parte della collana L’Agenzia informa, disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate. Recentemente è stata aggiornata anche la guida al Bonus Mobili ed Elettrodomestici >> ne abbiamo parlato qui.
La nostra autrice Lisa De Simone ha invece raccolto le informazioni di tutti i bonus che riguardano l’edilizia nell’ebook, subito scaricabile in PDF, Bonus Edilizia 2026: detrazioni e agevolazioni fiscali, che – oltre a dare una spiegazione dettagliata delle agevolazioni e degli adempimenti da svolgere per non commettere errori – contiene un’ampia raccolta di casi pratici commentati (oltre 140), per affrontare le situazioni reali con sicurezza.
