Ristrutturazioni edilizie: aggiornata la guida Entrate sulle agevolazioni fiscali

Aliquote ridotte, differenze tra prima e seconda casa, nuovi tetti di spesa legati al reddito, bonus cancellati e altri confermati. Il 2026 segna un cambio di passo netto nelle agevolazioni fiscali per l’edilizia.Questo eBook offre una guida operativa completa ai bonus casa 2026, aggiornata alla normativa vigente e ai più recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Un testo pensato per chi deve decidere, progettare, consigliare o semplicemente non sbagliare. Il testo, rivolto a studi tecnici, contribuenti, esperti fiscali, operatori dei CAF, ecc., contiene tutti gli argomenti legati alle agevolazioni edilizie:- tutte le aliquote e i limiti di spesa applicabili nel 2026;- le regole per prima e seconda casa, familiari conviventi, comodatari e inquilini;- il nuovo tetto alle detrazioni in base al reddito e le strategie per ridurre l’impatto fiscale;- IVA agevolata, bonifico parlante, spese a cavallo d’anno e passaggi di proprietà;- un’ampia raccolta di 140 casi pratici commentati, per affrontare le situazioni reali con sicurezza Lisa De Simone, Esperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino e il tecnico. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle materie fiscali ed edilizie.

Lisa De Simone | Maggioli Editore 2026